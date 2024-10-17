Украина будет 33-м или 34-м членом НАТО — Рютте — Finance.ua
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Украина будет 33-м или 34-м членом НАТО — Рютте

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Украина будет 33-м или 34-м членом НАТО — Рютте
Украина будет 33-м или 34-м членом НАТО — Рютте
Путь Украины к членству в НАТО необратим, считает генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. Об этом он сказал на пресс-конференции перед началом встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе 17 октября, видео обнародовала пресс-служба Альянса.
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«В данный момент выглядит так, что Украина будет 33-м членом. Но, возможно, перед ними появится кто-то другой. Но Украина будет членом НАТО в будущем. Это то, что мы решили в Вашингтоне. Поэтому вопрос сейчас — о временных рамках»,
сказал он.

По словам Рютте, союзники сейчас сосредоточены на восстановлении Украины, работают над оперативной совместимостью Украины с НАТО. Это, а также гарантии безопасности, предусмотренные двусторонними соглашениями с союзниками, составляет мост к членству Украины в НАТО, сказал он.
«Итак, если вопрос заключается в том, когда именно, то я не могу ответить на него сейчас, в этот момент. Но очевидно, что мы работаем над всеми этими направлениями, чтобы убедиться, что однажды они действительно станут членом НАТО», — добавил генсек.
По материалам:
Гордон
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