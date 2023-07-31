У Зеленского рассказали, когда ждать роста цен на бензин — Finance.ua

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У Зеленского рассказали, когда ждать роста цен на бензин

Энергетика
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У Зеленского рассказали, когда ждать роста цен на бензин
У Зеленского рассказали, когда ждать роста цен на бензин
Цены на бензин могут вырасти на 1−2 гривны в течение августа, но это произойдет не за одну неделю.
Об этом заявил советник президента Украины Владимир Зеленский по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телемарафона.
«Я не думаю, что до конца августа мы с вами увидим очень высокую динамику в плане цен на бензин. Я прогнозировал бы, что 1−2 грн может прибавить, но не в течение недели, в течение всего месяца может быть это прибавление. Почему? Потому что ты производишь эту нефть и есть запасы нефти, она перерабатывается, потом завозится, то есть там не идет динамика «завтра цена должна быть изменена», — сказал Устенко.
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Он отметил, что в предыдущем году цены на бензин были даже на более низком уровне, но тогда цена на мировых рынках превышала даже 120 долларов за баррель нефти.
«А сейчас она действительно увеличивается в цене, но все еще находится на пределе до 85 долларов за баррель», — добавил Устенко.

Справка Finance.ua:

  • каждый потребитель при покупке автомобильного топлива на АЗС имеет те же права, что и посетители магазинов. Поэтому если был обнаружен недолив топлива, покупатель может потребовать немедленной проверки, а в случае отказа даже обращаться в суд.
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По материалам:
УНІАН
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