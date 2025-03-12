У границы с Польшей построят масштабный горнолыжный комплекс: что там будет — Finance.ua

У границы с Польшей построят масштабный горнолыжный комплекс: что там будет Сегодня 09:32 — Фондовый рынок

У границы с Польшей построят масштабный горнолыжный комплекс: что там будет

Рядом с польской границей, недалеко от Львова, украинская компания OKKO Group начала строительство масштабного горнолыжного комплекса GORO Mountain Resort.

1,5 миллиарда долларов, а его открытие запланировано на 2029 год. Об этом пишет Инвестиции в проект достигают, а его открытие запланировано на 2029 год. Об этом пишет Inpoland.net.pl

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Ожидается, что этот курорт станет одним из самых крупных рекреационных центров в Украине, способным конкурировать с европейскими горнолыжными зонами.

Составит ли новый курорт конкуренцию польским Татрам

По словам эксперта Кароля Вагнера из Татранской торговой палаты, GORO Mountain Resort может повлиять на развитие польских курортов, однако, вряд ли сможет серьезно конкурировать с Закопане или другими популярными местами для зимнего отдыха.

Кроме того, эксперты указывают, что высота курорта (650−850 м над уровнем моря). Это меньше, чем в популярных альпийских или карпатских курортах, что может влиять на продолжительность зимнего сезона.

Проект предусматривает

75 км лыжных трасс.

Самый длинный гондольный подъемник в регионе (2,8 км).

5 отелей на 415 номеров.

Расширенная зона отдыха и SPA.

Первый этап строительства предполагает открытие 13 км трасс и современной гостиничной инфраструктуры. Курорт позиционируется как круглогодичный центр отдыха, поэтому акцент будет не только на зимних видах спорта, но и на летнем туризме.

Польские эксперты сомневаются, что курорт станет популярным среди польских туристов из-за длинной дороги — не менее 7,5 часов из Варшавы. Однако украинцы планируют привлекать отдыхающих не только из Польши, но и из других стран, развивая международное сотрудничество и совершенствуя инфраструктуру.

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