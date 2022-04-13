У Абрамовича заморозили активы на 7 млрд долларов — Finance.ua

У Абрамовича заморозили активы на 7 млрд долларов

Сегодня 19:16 — Криминал

Королевский суд острова Джерси вынес официальное постановление о замораживании активов на сумму 7 млрд долларов, связанных с Романом Абрамовичем. Полиция проводит обыски в собственности, связанной с миллиардером.

Об этом сообщает Reuters

Абрамович был среди нескольких богатых россиян, которые в прошлом месяце попали под санкции Великобритании и Европейского Союза в связи с вторжением россии в Украину, и с тех пор правительства принимают меры по конфискации у них яхт и других предметов роскоши.

В заявлении Департамента юстиции самоуправляющегося зависимого округа Британской короны говорится, что во вторник полиция Джерси провела обыски в помещениях, связанных с коммерческой деятельностью Абрамовича.

«Королевский суд также вынес 12 апреля официальное постановление о замораживании активов, стоимость которых, как считается, превышает 7 млрд долларов США, которые, как предполагается, связаны с г-ном Абрамовичем и которые либо размещены в Джерси, либо принадлежат юридическими лицами, зарегистрированными на Джерси», — говорится в сообщении.

Ранее в этом месяце карибская страна Антигуа и Барбуда заявила, что готова помочь Великобритании арестовать яхты, принадлежащие Абрамовичу. Суперъяхты, связанные с бизнесменом, общей стоимостью около 1,2 млрд долларов, также были пришвартованы на юго-западе Турции.

Абрамович пытался продать футбольный клуб премьер-лиги «Челси» до того, как он попал под санкции, но британское правительство остановило этот процесс после того, как его занесли в черный список.

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