Тысячи украинских компаний годами отчитываются о нулевом доходе

В Украине более 52 тысяч действующих компаний по меньшей мере два года подряд подают финансовую отчетность с нулевым доходом или вовсе не указывают его.

Четверть из них отчитываются так три года подряд, а каждая одиннадцатая компания из этого перечня — уже пять лет.

Такие данные приводит Опендатабот

Что об этом известно

Всего в исследовании взяли в учет 52 202 действующие коммерческие компании, которые, по меньшей мере, два последних года подряд подавали годовую финансовую отчетность с нулевым доходом или незаполненными данными о нем.

Почти 29% таких компаний зарегистрированы в Киеве — 15 078 бизнесов. В других регионах их гораздо меньше:

Днепропетровская область — 3 998 компаний (8%);

Харьковская область — 3 663 (7%);

Одесская область — 3471 (7%).

Чаще всего в список попадают компании, работающие в оптовой торговле, — 9 894 бизнеса, или почти каждая пятая компания из исследования.

Еще 5523 компании (11%) занимаются операциями с недвижимостью, 4279 (8%) — строительством, а 3426 (7%) — сельским хозяйством.

По организационно-правовой форме преобладают общества с ограниченной ответственностью — 42 383 компании, или 81% от общего количества. Еще 7673 бизнеса (15%) зарегистрированы как частные предприятия, а 1691 (3%) — как фермерские хозяйства. Остальное приходятся на акционерные общества и другие организационно-правовые формы.

Почему компании годами остаются без дохода

Руководитель юридического департамента Опендатабота Денис Попов объясняет, что одна из причин длительного существования таких компаний — сложность процедуры ликвидации. Для официального закрытия бизнеса необходимо урегулировать обязательства перед кредиторами и государством и пройти предусмотренные процедуры, которые требуют времени и денег. Поэтому владельцы иногда оставляют компанию без деятельности вместо ее ликвидации.

Читайте также Как правильно закрыть ФЛП: инструкция для предпринимателей

В то же время, нулевой доход в отчетности не всегда свидетельствует об окончательном прекращении работы. Часть компаний могла временно приостановить деятельность из-за полномасштабной войны, потери производственных мощностей, работников или рынков сбыта.