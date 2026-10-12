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Тысячи украинских компаний годами отчитываются о нулевом доходе

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Отсутствие доходов
Отсутствие доходов
В Украине более 52 тысяч действующих компаний по меньшей мере два года подряд подают финансовую отчетность с нулевым доходом или вовсе не указывают его.
Четверть из них отчитываются так три года подряд, а каждая одиннадцатая компания из этого перечня — уже пять лет.
Такие данные приводит Опендатабот.

Что об этом известно

Всего в исследовании взяли в учет 52 202 действующие коммерческие компании, которые, по меньшей мере, два последних года подряд подавали годовую финансовую отчетность с нулевым доходом или незаполненными данными о нем.
Тысячи украинских компаний годами отчитываются о нулевом доходе
Почти 29% таких компаний зарегистрированы в Киеве — 15 078 бизнесов. В других регионах их гораздо меньше:
  • Днепропетровская область — 3 998 компаний (8%);
  • Харьковская область — 3 663 (7%);
  • Одесская область — 3471 (7%).
Тысячи украинских компаний годами отчитываются о нулевом доходе
Чаще всего в список попадают компании, работающие в оптовой торговле, — 9 894 бизнеса, или почти каждая пятая компания из исследования.
Еще 5523 компании (11%) занимаются операциями с недвижимостью, 4279 (8%) — строительством, а 3426 (7%) — сельским хозяйством.
Тысячи украинских компаний годами отчитываются о нулевом доходе
По организационно-правовой форме преобладают общества с ограниченной ответственностью — 42 383 компании, или 81% от общего количества. Еще 7673 бизнеса (15%) зарегистрированы как частные предприятия, а 1691 (3%) — как фермерские хозяйства. Остальное приходятся на акционерные общества и другие организационно-правовые формы.

Почему компании годами остаются без дохода

Руководитель юридического департамента Опендатабота Денис Попов объясняет, что одна из причин длительного существования таких компаний — сложность процедуры ликвидации. Для официального закрытия бизнеса необходимо урегулировать обязательства перед кредиторами и государством и пройти предусмотренные процедуры, которые требуют времени и денег. Поэтому владельцы иногда оставляют компанию без деятельности вместо ее ликвидации.
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В то же время, нулевой доход в отчетности не всегда свидетельствует об окончательном прекращении работы. Часть компаний могла временно приостановить деятельность из-за полномасштабной войны, потери производственных мощностей, работников или рынков сбыта.
Эксперты отмечают, что в анализ вошли действующие коммерческие компании отдельных организационно-правовых форм, которые, по меньшей мере, два последних года подряд представляли годовую финансовую отчетность с нулевым или неуказанным доходом. Неприбыльные организации в учет не брали.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесОтчетность
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