«Тысяча от Зеленского»: сколько украинцев подали заявку в первый день — Finance.ua

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«Тысяча от Зеленского»: сколько украинцев подали заявку в первый день

Личные финансы
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«Тысяча от Зеленского»: сколько украинцев подали заявку в первый день
«Тысяча от Зеленского»: сколько украинцев подали заявку в первый день
За первый день работы «Зимової єПідтримки» украинцы подали уже более 2,5 миллиона заявок на тысячу гривен пособия, почти полмиллиона из них — на выплату детям.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
По мнению президента, количество поданных заявок свидетельствует о своевременности программы.
По его словам, «єПідтримка» работает для всех в Украине — и для взрослых, и для детей. Денежные средства можно получить в течение 3 месяцев — до 28 февраля, а потратить до конца 2025 года.
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Зеленский напомнил, что средства можно будет направить на оплату украинских товаров и услуг, в частности, коммунальных услуг, украинских лекарств, железнодорожных билетов, украинских книг. Также есть возможность направить выплату на поддержку сил обороны Украины через волонтерские фонды.
Как добавил министр цифровой информации Михаил Федоров, за сутки украинцы подали более 2 500 000 заявлений на «Зимову єПідтримку».
«Это абсолютный рекорд для цифровых сервисов. Безусловно, она стала самой массовой онлайн-услугой в мире», — подчеркнул министр.
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Так, на детей подали более 551 000 заявлений. 64% пользователей — женщины, 36% - мужчины, а средний возраст составляет 30−40 лет.
«Услуга настолько быстрая, что почти незаметна, чтобы подать заявление, нужно всего несколько секунд. Супернагрузка, кстати, выдержала, Дія работает стабильно», — отметил Федоров.
По материалам:
Finance.ua
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