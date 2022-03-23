Туры за картами Visa и Mastercard: как узбекские банки помогают рф обходить санкции — Finance.ua

Туры за картами Visa и Mastercard: как узбекские банки помогают рф обходить санкции

Сегодня 17:21 — Финтех и Карты

Российские туроператоры предлагают клиентам туры в Ташкент за банковскими картами уже с апреля

Крупный российский туроператор Веди Групп предложил своим клиентам «новый эксклюзивный тур» в Узбекистан для открытия карт Visa и Mastercard, сообщает nuz.uz.

Выпущенными в Ташкенте банковскими картами можно свободно расплачиваться за границей, а также покупать товары в интернете.

В россии оформить такую карту невозможно — в начале марта платежные системы Visa и Mastercard ушли из страны-агрессора.

Внутри россии платежи осуществляются через разработанную Центральным банком Национальную систему платежных карт (НСПК), которая выпускает карту Мир. Ее не признают в большинстве стран мира.

Для оформления карты узбекского банка нужен только загранпаспорт. Веди Групп уже успел разработать целую программу, которая включает перелет Uzbekistan Airways и Uzbekistan Express, проживание в отеле 4 звезды и даже помощь при посещении банка.

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