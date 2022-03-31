Треть украинских компаний потеряли из-за войны более миллиона долларов — Finance.ua

Треть украинских компаний потеряли из-за войны более миллиона долларов

Сегодня 21:04 — Личные финансы

Треть украинских компаний потеряли из-за войны более миллиона долларов

Треть украинского бизнеса сообщили о потерях более 1 млн долларов за месяц войны.

Об этом говорится в результатах исследования Европейской бизнес-ассоциации.

Также сказано, что 13% оценивают потери бизнеса в диапазоне от 500 тысяч до 1 млн долларов, 28% — от 100 до 500 тысяч долларов и 14% оценивают потери на сумму до 100 тысяч долларов. Только 1% среди опрошенных членских компаний не понесли никаких потерь за месяц войны. Другие компании еще ведут подсчет полученных убытков.

Что делают компании, чтобы удержать бизнес

Для того чтобы оставаться на плаву, 68% компаний сокращают расходы, 44% прибегают к получению задолженности от клиентов или партнеров, 35% проводят релокацию предприятий, а 13% запускают новые бизнес-направления.

Каждое четвертое предприятие, в том числе 25% опрошенных, переориентируют свой бизнес на гуманитарные нужды, а 13% — на нужды армии.

Для продолжения работы бизнеса 23% ищут клиентов на иностранных рынках, а 15% — в поисках финансирования. В то же время 9% бизнеса вынуждены прибегать к сокращению персонала, а 8% сообщают, что не могут удержать свой бизнес на плаву.

Инфографика: ЕБА

ТОП-7 наибольших проблем для бизнеса:

трудности с логистикой;

проблемы с поставками товаров;

заморозка контрактов с иностранными и локальными клиентами;

низкая покупательная способность населения;

поврежденные мощности, основной фонд бизнеса, инфраструктура;

нехватка финансовых ресурсов и инвестиций;

нехватка сырья.

Справка Finance.ua:

депутаты Киевсовета одобрили льготы для бизнеса, работающего в столице;

льготы, в частности, относятся к передвижной торговле и ресторанным площадкам, предпринимателям, работающим на коммунальных площадях, рекламным компаниям. Льготы будут иметь и парковочные площадки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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