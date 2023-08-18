Требование ЕС. Зеленский подписал закон об отборе судей Конституционного суда — Finance.ua

Требование ЕС. Зеленский подписал закон об отборе судей Конституционного суда Сегодня 10:02 — Казна и Политика

Требование ЕС. Зеленский подписал закон об отборе судей Конституционного суда

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, регламентирующий отбор кандидатур на должность судьи Конституционного суда.

Об этом глава государства сообщил во время вечернего обращения к гражданам 17 августа.

«Подписал один из ключевых законов, которые Украине необходимы для открытия переговоров с Евросоюзом о вступлении нашего государства. Открытие переговоров — уже в этом году. Закон, гарантирующий прозрачный, профессиональный и добропорядочный отбор судей Конституционного Суда. Наше государство еще на шаг ближе к вступлению в Евросоюз», — сказал гарант.

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Он подчеркнул, что благодаря этому закону Украина стала еще на шаг ближе к членству в Евросоюзе.

Хотя президент не уточняет название и номер законопроекта, очевидно, речь идет о законопроекте № 9322 об уточнении положений о конкурсном отборе кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины. Рада поддержала документ 27 июля.

Закон вносит изменения в Кодекс административного судопроизводства Украины, Регламент Верховной Рады Украины, законы Украины «О Конституционном Суде Украины», «О правовом режиме военного положения».

Справка Finance.ua:

Европейский совет решил предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского союза в июне 2022 года;

в правительстве утверждают, что Украина почти на 80% выполнила обязательства, предусмотренные Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом;

прогнозируется, что Украина станет членом ЕС в 2029 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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