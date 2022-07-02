Транзит газа через Украину упал до исторического минимума — Finance.ua
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Транзит газа через Украину упал до исторического минимума

Энергетика
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Транзит газа через Украину упал до исторического минимума
Транзит газа через Украину упал до исторического минимума
Месячные объемы транзита газа через украинскую ГТС упали исторического минимума с 1991 года. В июне они составили 1,25 млрд кубометров.
Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.
Как отметили в пресс-службе, «Газпром» использовал всего 38% от забронированных мощностей (3,29 млрд куб. м) по долгосрочному контракту.
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«В результате манипулятивных действий „Газпрома“, с начала июня цены на газ в Европе выросли почти на 42%. кремль применяет агрессию не только в военном отношении: попытки сорвать отопительный сезон в Европе — это пример настоящей гибридной войны», — говорится в сообщении.
По данным «Оператора ГТС Украины», «Газпром» и далее не использует забронированные и оплаченные мощности на точке входа «Суджа», составляющие 77,2 млн кубометров в сутки.
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Также российский монополист не воспользовался возможностью переноса мощностей ГИС «Сохрановка» и не участвует в аукционах по бронированию мощностей.
«Вкупе с ограничением транзита по газопроводу „Северный поток-1“, это приводит к „осушению“ газового рынка ЕС и росту цен», — отметили в пресс-службе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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