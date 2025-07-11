Топливо в Украине подорожало почти на 5 грн за литр — Finance.ua
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Топливо в Украине подорожало почти на 5 грн за литр

Личные финансы
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Топливо в Украине подорожало почти на 5 грн за литр
Топливо в Украине подорожало почти на 5 грн за литр
За последний месяц цены на топливо в Украине выросли в среднем почти на 5 гривен на литре и пока не спешат откатываться назад.
Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы А-95, передает ЭП.
Стоимость горючего на украинских АЗС начала расти в начале июня сразу после первых ударов Израиля по Ирану и резкого повышения мировых цен на нефть.
Тогда цена на нефть эталонного сорта Brent подскочила сразу на 13% и превысила $78 за баррель. Это было самым большим скачком с марта 2022 года, начала полномасштабной войны рф против Украины.
Если до первых ударов средняя стоимость дизельного топлива по стране была на уровне 52,5 грн за литр, бензина А-95 — 54,59 грн, а бензина А-95 премиум — 58,89 грн за литр.
Напомним, ранее директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн заявлял, что отмена штрафов за невыполнение требований по обязательному добавлению биоэтанола к бензину связана с сезонным ростом спроса на топливо.
По материалам:
Економічна Правда
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