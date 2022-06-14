Топливный кризис: контролеры в Киеве уже наложили на АЗС штрафы на более 1,5 млн грн — Finance.ua

Топливный кризис: контролеры в Киеве уже наложили на АЗС штрафы на более 1,5 млн грн

Сегодня 10:16 — Энергетика

За последние полтора месяца только в столице по результатам проведенных на АЗС проверок наложены штрафы на общую сумму свыше 1,5 млн грн.

Госпродпотребслужба также просит отменить мораторий на проведение проверок качества горючего, так как есть случаи его разведения.

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Об этом сообщил начальник Главного управления Госпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан:

«Судя по мониторингу последних двух недель, можно сказать, что цена на горючее колеблется от 52 до 58 грн, что полностью законно и отвечает всем нормативным актам. По городу Киеву сегодня бензин и дизтопливо есть. Присутствуют очереди, но горючее можно приобрести» — отметил Олег Рубан.

Что касается проверок АЗС на завышение цены, то, по его словам, за почти полтора месяца в Киеве их проведено уже более 150, около 10-15 проверок ежедневно.

Выявлено более 100 нарушений с наложенными штрафами на сумму более полутора миллионов гривен. На АЗС, где идет завышение цен, Госпотребслужба будет и дальше продолжать мониторинг.

«Относительно качества горючего и метрологической поверки количества залитого горючего — сейчас это действительно проблематика. К сожалению, Кабинетом министров, в связи с военным положением, наложен мораторий на определенные проверки. В связи с этим некоторые АЗС совершают мошеннические действия. Уже направлена ​​информация Кабмину о возобновлении контроля над метрологическим надзором, а это количество горючего, а также проверок качества. Потому что через 2-3 месяца на автомобилях мы не сможем ездить, если будем использовать то горючее, которое сегодня фактически разводят с неизвестным веществом», — сообщил Рубан.

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