Топ причин, по которым украинцы оказываются в Едином реестре должников — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Топ причин, по которым украинцы оказываются в Едином реестре должников

Личные финансы
119
Топ причин, по которым украинцы оказываются в Едином реестре должников
Топ причин, по которым украинцы оказываются в Едином реестре должников
Украинцы значительно нарастили количество долгов за последние три месяца. За это время количество долгов в Едином реестре должников выросло на 7%. Речь идет о более чем полумиллионе новых долгов.
Топ причин, по которым украинцы оказываются в Едином реестре должников
Для сравнения, с начала полномасштабной войны до мая 2023 г. количество записей в ЕРД увеличилось в целом на 8%. А за весь 2021 год прирост составлял почти 1,5 млн долгов, или 29%.
Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные собственного исследования Единого реестра должников.
  • Наибольший прирост за последние три месяца произошел в категории «Взыскание в пользу государства» — +17%. Количество таких долгов в реестре наибольшее, их доля составляет 22,5%.
  • Вторая по популярности причина, по которой украинцы оказываются в Реестре должников, — это нарушение ПДД. Сейчас 19,7% долгов в ЕРД касаются именно этой категории.
Читайте также
  • Топ-3 замыкает взыскание средств по кредитным задолженностям — 17,5% от общего количества долгов украинцев. Стоит отметить, что более года с начала полномасштабной войны эта категория уменьшалась, а с начала мая наблюдается увеличение количества долгов — +107 тысяч записей или 7%. Вероятно, это связано с отменой моратория на взыскание задолженностей, сумма которых не превышает 100 тысяч грн.
Топ причин, по которым украинцы оказываются в Едином реестре должников
Еще одна категория, в которой с мая наблюдается существенный рост — взыскание судебного сбора. За последние три месяца прирост составил +10%, а за год их количество увеличилось почти вдвое — со 193 тысяч в августе в прошлом году до 355 тысяч в этом году.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.