Топ причин, по которым украинцы оказываются в Едином реестре должников — Finance.ua

Топ причин, по которым украинцы оказываются в Едином реестре должников Сегодня 08:14 — Личные финансы

Топ причин, по которым украинцы оказываются в Едином реестре должников

Украинцы значительно нарастили количество долгов за последние три месяца. За это время количество долгов в Едином реестре должников выросло на 7%. Речь идет о более чем полумиллионе новых долгов.

Для сравнения, с начала полномасштабной войны до мая 2023 г. количество записей в ЕРД увеличилось в целом на 8%. А за весь 2021 год прирост составлял почти 1,5 млн долгов, или 29%.

Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные собственного исследования Единого реестра должников.

Наибольший прирост за последние три месяца произошел в категории «Взыскание в пользу государства» — +17%. Количество таких долгов в реестре наибольшее, их доля составляет 22,5%.

Вторая по популярности причина, по которой украинцы оказываются в Реестре должников, — это нарушение ПДД. Сейчас 19,7% долгов в ЕРД касаются именно этой категории.

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Топ-3 замыкает взыскание средств по кредитным задолженностям — 17,5% от общего количества долгов украинцев. Стоит отметить, что более года с начала полномасштабной войны эта категория уменьшалась, а с начала мая наблюдается увеличение количества долгов — +107 тысяч записей или 7%. Вероятно, это связано с отменой моратория на взыскание задолженностей, сумма которых не превышает 100 тысяч грн.

Еще одна категория, в которой с мая наблюдается существенный рост — взыскание судебного сбора. За последние три месяца прирост составил +10%, а за год их количество увеличилось почти вдвое — со 193 тысяч в августе в прошлом году до 355 тысяч в этом году.

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