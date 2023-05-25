Реестр должников: как найти информацию о себе — Finance.ua

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Реестр должников: как найти информацию о себе

Личные финансы
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Реестр должников: как найти информацию о себе
Реестр должников: как найти информацию о себе
Государственный реестр — это своеобразная база данных, где собрана и систематизирована информация о каждом, кто имеет задолженность. В него включены предприятия, задолжавшие по выплате заработной платы, должники по алиментам и пр. Какая информация о должнике вносится в реестр — читайте далее.
Сведения о должниках, включенные в Единый реестр должников, открыты и размещаются на официальном сайте Министерства юстиции Украины.
В реестре можно найти:
  • имя, фамилия, отчество должника,
  • его дату рождения.
Если речь о юридическом лице — то в реестре содержится идентификационный код лица в Едином государственном реестре юридических лиц.
В обязательном порядке в реестр вносится информация о наименовании органа или фамилии, имени, отчества и должности должностного лица, выдавшего исполнительный документ или данные частного исполнителя, контактную информацию для связи с ним.
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Одной из функций реестра является предотвращение отчуждения должниками имущества.
Согласно закону, нотариусы и другие государственные регистраторы перед совершением какой-либо сделки по отчуждению имущества обязаны проверить информацию из Единого реестра должников.
В случае, если в ходе проверки станет понятно, что лицо, обратившееся к нотариусу/регистратору для совершения сделки, например, отчуждение недвижимого имущества, значится в реестре должников, нотариус или регистратор обязан отказать в совершении регистрационных действий и в тот же день сообщить в орган государственной исполнительной службы или частному исполнителю об имуществе, по вопросам отчуждения которого обратился должник. Не позднее следующего дня с момента получения уведомления исполнитель в обязательном порядке должен принять решение о наложении ареста на такое имущество.
Кроме проблемных вопросов, которые могут возникнуть при попытке отчуждения имущества, не следует забывать и о том, что информация, внесенная в реестр, открыта и может быть проверена кредитором в случае необходимости получения кредита, а также работодателем при приеме на работу.
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По материалам:
Я і закон
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