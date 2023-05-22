ТОП-6 причин, по которым украинцы попадают в Реестр должников — Finance.ua

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ТОП-6 причин, по которым украинцы попадают в Реестр должников

Личные финансы
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ТОП-6 причин, по которым украинцы попадают в Реестр должников
ТОП-6 причин, по которым украинцы попадают в Реестр должников
В последнее время произошли два важных изменения: Правительство разрешило блокирование долгов до 100 тысяч грн на счете должника, а частные исполнители получили возможность посылать электронные платежные инструкции/списания на исполнение в банк.
Опендатабот выяснил, как изменилось количество задолженностей в Едином реестре должников и топ причин, по которым украинцам могут заблокировать деньги на счету.
С начала Большой войны количество задолженностей в Едином реестре должников возросло на 615 тысяч или на 8%. Для сравнения, в 2021 годовой прирост составлял почти 1,5 млн долгов или 29%, сообщает Опендатабот, ссылаясь на собственное исследование Единого реестра должников.
ТОП-6 причин, по которым украинцы попадают в Реестр должников
Так, в мае 2023 года численность долгов пересекла предел 8 млн, в то время как в феврале 2022-го их насчитывалось 7,44 млн.
Почти четверть всех долгов — 24,6% - составляет взыскание средств в пользу государства. К февралю 2022 года количество таких задолженностей выросло всего на 2%.
Более пятой части всех долгов — 21,4% — появились из-за неуплаченных вовремя штрафов за нарушение правил дорожного движения. В общей сложности за время полномасштабной войны прирост количества таких долгов составил +23%.
ТОП-6 причин, по которым украинцы попадают в Реестр должников
Наибольшее сокращение количества задолженностей с начала большой войны произошло в категории «взыскания средств», в которую, в частности, входят и долги по кредитам. Их количество уменьшилось на 29% к февралю 2022 года. В общем количестве доля этих задолженностей составляет 18%.
Наиболее прогрессирующей стала категория долгов по уплате штрафов за админправонарушения. За период полномасштабного вторжения их количество выросло более чем на 27%. Сейчас 18% записей в ЕРД появляются именно по этой причине.
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Более чем на 22% возросло количество долгов за коммуналку. По состоянию на май 2023 года их доля в общем количестве задолженностей равна 8%.
Наименее малочисленной, как и в предыдущие годы, остается категория долгов по алиментам — чуть больше 2,5% от общего количества задолженностей. С начала полномасштабной войны количество долгов по алиментам выросло на 5%.

Справка Finance.ua:

  • напомним, в Единый реестр должников попадают граждане и компании, в отношении которых частными и государственными исполнителями были открыты исполнительные производства за неисполнение решений судов, неуплату штрафов, несвоевременную выплату задолженностей перед банками;
  • в Украине для должников предусмотрен ряд санкций, среди которых ограничение на открытие новых банковских счетов и блокирование текущих, запрет на выезд за границу, невозможность регистрации различных соглашений через нотариусов и другие. При этом такие наказания имеют еще и «имиджевые» последствия, ведь указанный реестр является публичным, а потому информацию в нем могут проверять, в частности, работодатели при приеме на работу.
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По материалам:
Finance.ua
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