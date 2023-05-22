Рада хочет запретить арест средств определенных категорий должников: кого это может затронуть — Finance.ua
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Рада хочет запретить арест средств определенных категорий должников: кого это может затронуть

Личные финансы
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Рада хочет запретить арест средств определенных категорий должников: кого это может затронуть
Рада хочет запретить арест средств определенных категорий должников: кого это может затронуть
В Верховной Раде на рассмотрение депутатам роздан законопроект, которым предлагается внести изменения в Закон Украины «Об исполнительном производстве». В предложении говорится о запрете ареста счетов определенных категорий должников.

Что именно предлагают

Авторы документа, размещенного на парламентском сайте, отмечают, что в связи с полномасштабным вторжением войск российской федерации на территорию Украины большое количество граждан принимают участие в мероприятиях по отражению вооруженной агрессии.
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«До введения в Украине правового режима военного положения часть лиц, сегодня защищающих наше государство, пользовались финансовыми услугами, совершали гражданско-правовые сделки, и по разным причинам не смогли своевременно выполнить свои финансовые (имущественные) обязательства, что стало следствием принятия соответствующих судебных решений, открытия исполнительных производств и наложения ареста на текущие счета физических лиц», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Нардепы предлагают не применять следующие ограничения по расходным операциям:
  • военнослужащих Вооруженных Сил Украины,
  • других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов специального назначения,
  • Государственной специальной службы транспорта,
  • Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Определить перечень документов и установить порядок снятия указанными категориями лиц ограничений на осуществление расходных операций с текущих счетов должен Кабинет Министров.
По материалам:
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