Физлица-должники смогут проводить операции с арестованных счетов: детали — Finance.ua

Физлица-должники смогут проводить операции с арестованных счетов: детали Сегодня 17:01 — Личные финансы

Физлица-должники смогут проводить операции с арестованных счетов: детали

После изменений в законодательство временно, на период действия военного положения в Украине, физлица-должники могут осуществлять расходные операции с арестованного счета в пределах двух минимальных размеров зарплаты в месяц.

Об этом сообщает Ассоциация частных исполнителей Украины.

Отмечается, что вступили в силу изменения в ЗУ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения».

«Временно, на период действия военного положения в Украине физические лица — должники могут совершать расходные операции с арестованного счета в пределах двух минимальных размеров заработной платы в месяц (сейчас размер минимальной заработной платы в Украине составляет 6 700 грн. — Ред.). Эта сумма может быть использована в течение месяца, она не накапливается. Соответствующая норма действует независимо от размера задолженности по исполнительному документу», — говорится в сообщении.

Для определения такого счета должнику нужно обратиться к наложившему арест государственному или частному исполнителю с заявлением в произвольной форме об определении счета в банке (образец заявления — по ссылке ).

Такое заявление может быть подано в бумажной форме (лично или посредством почтовой связи) или в электронной форме с наложением электронной цифровой подписи (ЭЦП).

В заявлении указываются номер счета, который должник просит определить для осуществления расходных операций, и наименование банка, где открыт такой счет, добавили в ассоциации.

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Для правильного заполнения номера счета советуют взять соответствующий документ в банке. Должник несет ответственность за достоверность указанной в заявлении информации.

«Изменения к законодательству вполне положительны для граждан и вводят баланс между правами должников и кредиторов. Это положит конец так называемой проблеме ареста „зарплатных счетов“. Минимальная защищенная сумма в размере двух минимальных заработных плат предоставит необходимую социальную защиту должникам. Это общепринятая европейская практика. По сравнению с предыдущей нормой, просто предусматривавшей отмену арестов по решениям на сумму до 100 тыс. грн, теперь все должники в равных условиях независимо от размера их задолженности», — заявил глава Ассоциации частных исполнителей Украины Виталий Чепурной.

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В случае наложения ареста на несколько счетов в одном банке или же в разных банках должен быть определен только один счет должника в одном банке, пояснили в ассоциации.

«Независимо от количества исполнительных производств в отношении одного должника определяется только один счет для осуществления расходных операций. Количество исполнительных производств не влияет на размер суммы, с которой должник может совершать расходные операции. Банк осуществляет расходные операции в пределах разрешенной суммы в случае поступления от исполнителя постановления об определении счета. Исполнитель обязан вынести такое постановление в течение двух рабочих дней со дня получения заявления должника и не позднее следующего рабочего дня направить постановление банка», — говорится в разъяснении.

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Економічна Правда По материалам:

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