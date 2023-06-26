ТОП-5 украинских и иностранных банков, предпочитаемых беженцами из Украины (инфографика) — Finance.ua
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ТОП-5 украинских и иностранных банков, предпочитаемых беженцами из Украины (инфографика)

Личные финансы
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ТОП-5 украинских и иностранных банков, предпочитаемых беженцами из Украины (инфографика)
ТОП-5 украинских и иностранных банков, предпочитаемых беженцами из Украины (инфографика)
Чем дольше продлится полномасштабная война, тем больше украинских беженцев останутся за рубежом — на сегодняшний день только 52% из них планируют вернуться домой. Вынужденные мигранты все лучше адаптируются в Европе. Так, в апреле 2023 года 81% украинцев пользуются украинскими банковскими картами (в июне 2022 года их было 73%).
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским холдингом 4Service.
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«Менее чем за год — с июня 2022 по апрель 2023 — почти втрое возросло число трудоустроенных украинцев в Европе (с 12% до 31%). При этом уменьшился процент работающих удаленно в Украине (с 18% до 12%). Но даже несмотря на это, они продолжают поддерживать связь с домом — в том числе и финансовую», — говорится в исследовании.

Банки, которые предпочитают беженцы из Украины

ПриватБанк, Monobank, Ощадбанк, ПУМБ и Raiffeisen Bank — самые приоритетные национальные банки, услугами которых продолжают пользоваться украинцы, выехавшие за границу из-за войны.
Инфографика: 4Service
Инфографика: 4Service
Вместе с тем, возросло количество украинцев, которые начали использовать карты местных банков в странах, где они получили убежище.
В июне 2022 таких было 53%, а в апреле 2022 — уже 64%. Самые приоритетные иностранные банки, в которых перемещенные украинцы открывают счета: Sparkasse, Deutsche Bank, PKO Bank Polski, BNP Paribas и ING.
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Интересно, что польские банки PKO Bank Polski и BNP Paribas пользуются большим спросом среди работающих беженцев, тогда как немецкие Sparkasse и Deutsche Bank чаще выбирают украинцы, не имеющие работы.
Инфографика: 4Service
Инфографика: 4Service
Самым востребованным сервисом иностранных банков для вынужденных мигрантов является оплата покупок (75%). Украинские карты для этого используют 54% беженцев. Снятие наличных денег тоже чаще осуществляют картами иностранных банков (60% против 20%).
Среди национальных банковских сервисов лидирует перевод средств (78% против 57% для иностранных банков), пополнение мобильного (61% против 41%), оплата коммунальных услуг (40% против 27%).
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

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По материалам:
Finance.ua
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