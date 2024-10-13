ТОП-5 самых популярных электромобилей сентября в Украине — Finance.ua

ТОП-5 самых популярных электромобилей сентября в Украине
На протяжении сентября украинский автопарк увеличился на 4289 автомобилей с аккумуляторными источниками питания (BEV). По сравнению с сентябрем прошлого года спрос на электромобили снизился на 0,2%.
Об этом сообщает «Укравтопром».
При этом доля новых машин в регистрациях BEV увеличилась и составила 21% против 18% в прошлом году.
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Отмечается, что основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4157 машин. Из них 870 новых автомобилей и 3287 подержанных авто.
Среди 132 коммерческих электромобилей новыми были только 13 автомобилей.
ТОП-5 новых электромобилей месяца:
- Zeekr 001 — 109 авто;
- Volkswagen iD.4 — 103;
- Honda M-NV — 102;
- BYD Song Plus — 91;
- Nissan Ariya — 74.
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
- Nissan Leaf — 440;
- Tesla Model 3 — 325;
- Tesla Model Y — 310;
- Volkswagen e-Golf — 196;
- Hyundai Kona — 179.
Итого с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 39,9 тысяч единиц автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80% б/у.
Напомним, в сентябре 2024 года лидером продаж новых автомобилей в Украине стал Renault Duster, с результатом в 504 проданных единиц.
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