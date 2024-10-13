ТОП-5 самых популярных электромобилей сентября в Украине — Finance.ua

ТОП-5 самых популярных электромобилей сентября в Украине Сегодня 21:22 — Технологии&Авто

ТОП-5 самых популярных электромобилей сентября в Украине, Фото: freepik

На протяжении сентября украинский автопарк увеличился на 4289 автомобилей с аккумуляторными источниками питания (BEV). По сравнению с сентябрем прошлого года спрос на электромобили снизился на 0,2%.

Об этом сообщает «Укравтопром».

При этом доля новых машин в регистрациях BEV увеличилась и составила 21% против 18% в прошлом году.

Отмечается, что основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4157 машин. Из них 870 новых автомобилей и 3287 подержанных авто.

Среди 132 коммерческих электромобилей новыми были только 13 автомобилей.

ТОП-5 новых электромобилей месяца:

Zeekr 001 — 109 авто;

Volkswagen iD.4 — 103;

Honda M-NV — 102;

BYD Song Plus — 91;

Nissan Ariya — 74.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

Nissan Leaf — 440;

Tesla Model 3 — 325;

Tesla Model Y — 310;

Volkswagen e-Golf — 196;

Hyundai Kona — 179.

Итого с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 39,9 тысяч единиц автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80% б/у.

Напомним, в сентябре 2024 года лидером продаж новых автомобилей в Украине стал Renault Duster, с результатом в 504 проданных единиц.

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