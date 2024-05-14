ТОП-5 самых популярных авто в частном и корпоративном секторах авторынка (инфографика) — Finance.ua
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ТОП-5 самых популярных авто в частном и корпоративном секторах авторынка (инфографика)

Технологии&Авто
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ТОП-5 самых популярных авто в частном и корпоративном секторах авторынка (инфографика)
ТОП-5 самых популярных авто в частном и корпоративном секторах авторынка (инфографика)
В апреле украинский автопарк пополнили более 5,7 тыс. новых легковых автомобилей.
Об этом сообщил Укравтопром.
Из этого количества 69% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 31% приобрели юрлица.
ТОП-5 самых популярных авто в частном и корпоративном секторах авторынка (инфографика)
По сравнению с апрелем 2023 г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка выросли на 10%, а в корпоративном — на 12%.
Напомним, в целом с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 75,4 тыс. б/у легковушек, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

Справка Finance.ua:

  • В апреле украинские автомобилисты приобрели (точнее — именно столько зафиксировано вместе первых регистраций и официальных сделок купли-продажи сервисными центрами МВД) 42 тысячи легковушек группы SUV с пробегом, что на данный момент является рекордным значением для нашего рынка. При этом доля «джипов», как их иногда называют в обиходе, выросла за месяц с 26% до 29%.
  • В течение апреля украинский автопарк пополнили более 4,2 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это вдвое превышает показатель аналогичного периода в прошлом году.
  • В апреле украинский автопарк пополнили более 19,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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