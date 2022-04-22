ТОП-5 отраслей, где платят самые высокие зарплаты во время войны — Finance.ua

ТОП-5 отраслей, где платят самые высокие зарплаты во время войны

Сегодня 10:00 — Личные финансы

Проблема трудоустройства в настоящее время стоит остро для многих украинцев, ведь зарплата — основной источник дохода. Какие зарплаты предлагают работодатели во время войны, в каких регионах платят больше и соответствуют ли актуальные зарплаты пожеланиям соискателей, рассказали аналитики кадрового портала grc.ua.

Что изменилось в зарплатах

Война вынудила украинский бизнес оптимизировать свои расходы, сокращая заработные платы и бонусы. Новым сотрудникам работодатели сейчас предлагают более низкую заработную плату. По сравнению со средней заработной платой в первой половине февраля 2022 года актуальная средняя зарплата снизилась на 10%.

При этом средняя зарплата во всех вакансиях на grc.ua составляет 18 700 грн.

Эксперты отмечают, что достаточно высокий уровень медианной зарплаты объясняется тем, что структура предложений по профессиональным сферам сейчас сильно изменилась по сравнению с довоенным периодом.

ТОП-5 отраслей, где платят больше всего

Меньше всего пострадала от кризиса на рынке труда ИТ-отрасль. Несмотря на то, что сейчас компании разных секторов экономики либо уже вернулись к работе, либо начинают процесс возобновления своей деятельности, доля предложений для ИТ-специалистов значительно превышает предложения работы для представителей других профессий. А в ИТ-сфере зарплаты всегда были высокими — не снизились они и сейчас. В среднем во всех регионах Украины айтишникам в апреле предлагают 108 100 грн, а в прошлом месяце средняя зарплата в ИТ-сфере составляла 86 500 грн.

Высокие зарплаты предлагают также руководителям. Средняя заработная плата в высшем менеджменте в апреле составляет 63 200 грн. Однако в условиях войны количество предложений работы для директоров значительно снизилось. Новой тенденцией на рынке труда стало то, что сталкиваясь с проблемами трудоустройства из-за крайне низкого количества вакансий высококвалифицированные специалисты, в частности, специалисты топового уровня соглашаются на должности более низкой квалификации.

В пятерку профессиональных сфер, в которых в апреле предлагают высокие зарплаты, вошли также:

специалисты сферы маркетинг, реклама, PR со средней месячной выплатой 26 600 грн;

специалисты из сферы добычи сырья (26 500 грн);

а также специалисты сферы строительства (25 300 грн).

В пятерку профессий с самыми низкими зарплатами в апреле вошли:

менеджеры по персоналу (15 500 грн);

специалисты сферы медицина, фармацевтика (14 900 грн);

специалисты сферы HoReCa (14 000 грн);

сельского хозяйства (13 300 грн);

автомобильного бизнеса (11 000 грн).

Города, где платят больше всего

Анализ зарплат по регионам Украины показал, что Киев, потерявший в марте лидерство по размеру заработной платы, постепенно возвращает свои позиции. Если прослеживать динамику средней заработной платы, то в январе в столице в среднем было предложено 31 000 грн, в первой половине февраля — 30 200 грн, в марте — 25 000 грн, а в апреле предлагают в среднем 26 000 грн.

Среди регионов с высокой средней заработной платой в апреле есть Днепропетровская область (25 600 грн.), Львовская область (24 800 грн.), Полтавская область (23 400 грн.) и Одесская область (23 000 грн.).

Интересно, что в прошлом месяце, когда во Львовской области было много предложений работы для специалистов ИТ-сферы, средняя заработная плата составляла 30 300 грн. В апреле структура предложений по профессиям несколько изменилась. На это повлияла, в частности, релокация предприятий разных отраслей. Следовательно, в апреле во Львовской области средняя заработная плата намного ниже показателя предыдущего месяца и составляет 24 800 грн.

Стоит отметить, что в отличие от Киева, в Киевской области в апреле самая низкая средняя заработная плата. Она составляет всего 13 000 грн.

Самые низкие заработные платы также предлагают в Хмельницкой области (в среднем в апреле 14 500 грн), Черновицкой области (14 000 грн), Ивано-Франковской области (13 600 грн), Тернопольской области (13 500 грн). Отметим, что в этих областях и до войны были не слишком высокие зарплаты. Однако в регионы с самой низкой средней заработной платой в апреле, к сожалению, присоединилась Харьковская область с показателем 11 500 грн.

Справка Finance.ua:

анализ базы резюме украинских специалистов показал, что работники не снизили свои зарплатные пожелания. Однако, как показывает практика, сталкиваясь с проблемами трудоустройства, специалисты готовы снижать свои зарплатные аппетиты;

опрос показал, что не снизят желаемый размер заработной платы при сложностях с трудоустройством 35% ищущих работу. Остальные две трети готовы получать меньшую заработную плату, лишь бы устроиться на работу. Наибольшая часть тех, кто готов пойти на уступки в переговорах о заработной плате, могут снизить желаемую сумму на 10-25%.

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