Топ-5 мифов о бумажных счетах за электричество — Finance.ua

Топ-5 мифов о бумажных счетах за электричество Сегодня 08:00 — Энергетика

Топ-5 мифов о бумажных счетах за электричество

Украинцам для расчета жилищно-коммунальных услуг поступают два варианта квитанций: в электронном и бумажном формате. Эксперты перечислили мифы о бумажных платежках, которые следует знать каждому.

Об этом рассказали в компании по снабжению электроэнергией YASNO

Как отмечают в компании, знание этих пяти пунктов позволит лишний раз не беспокоиться при расчете за потребленный ресурс.

Миф 1. Хранение бумажных платежек три года

По словам специалистов, это стереотип, сформированный в те времена, когда существовали старые правила пользования электроэнергией для населения. Там указывалось о проведении сверок с потребителями за период, не превышающий три года. Также существует общеизвестное положение Гражданского кодекса Украины об исковой давности в три года. Раньше счета разделялись на два блока: квитанции и уведомления. Уведомления об уплате забирали банки, почтовые отделения или другие учреждения, которые принимали платежи и затем передавали энергоснабжающим компаниям. Квитанции оставались у клиентов и на них банки делали отметки о суммах полученных платежей и дате уплаты. Это делали для того, чтобы если в следующих платежах не отразится оплата, клиенты могли прийти в абонотделы энергоснабжающих компаний и показать имеющиеся в квитанции сведения.

Как объясняют эксперты, бумажные счета YASNO не содержат никаких дополнительных документов, таких как уведомления. Также банки, почты и другие финучреждения не ставят на счетах YASNO никаких отметок при приеме оплаты. Следовательно, нужды хранить квитанции нет. Также информация о необходимости хранения бумажных платежек в действующих Правилах розничного рынка отсутствует. При этом электронные счета хранятся в Личных кабинетах YASNO клиентов и доступны для просмотра, загрузки и печати в любое время.

Миф 2. Бумажные счета для подтверждения факта оплаты за электричество

Поскольку финучреждения сейчас не ставят отметки об оплате на бумажных счетах за электричество, а выдают чеки об оплате, то в случае необходимости подтверждения оплаты за потребленное электричество клиентам необходимо предъявить банковские квитанции/чеки об оплате или скриншоты оплаты из интернет-банкинга или выдержки из банка. Бумажные счета за электричество от YASNO — не подтверждение оплаты.

Миф 3. Бумажные счета — это документ, а электронные — нет

Согласно действующим Правилам розничного рынка электроэнергии, для расчета за фактически потребленный ресурс поставщики должны сформировать и выставить клиентам платежные документы в бумажной или электронной форме. Клиенты самостоятельно выбирают, какой формат подходит им.

Миф 4. Нужно иметь для перестрахования оба формата

Как объясняют специалисты, бумажные счета могут понадобиться только тогда, когда у клиентов возникает необходимость оплаты без онлайн-сервисов и они не знают реквизитов, по которым нужно осуществлять платежи. При этом если клиенты оплачивают через мобильное приложение банка, то можно один раз сохранить шаблон платежа и использовать в дальнейшем все время. Доказательством оплаты является банковский чек. Также история операций в банках сохраняется долгое время, и банк при необходимости может предоставить клиенту документы, подтверждающие оплату. Бумажные счета за электричество YASNO полностью дублируют информацию в Личных кабинетах клиентов.

Миф 5. Непопулярность электронных счетов

Количество клиентов, выбирающих расчеты онлайн, растет. Сейчас уже более 123 тысяч потребителей Киева отказались от получения бумажных счетов. Счета в Личных кабинетах появляются раньше, и нет нужды ждать почтальона.

Справка Finance.ua:

Украинцы, допустившие ошибку при передаче показателей электросчетчика, могут ее исправить. Есть несколько вариантов.

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