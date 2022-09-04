ТОП-4 совета, чтобы не стать жертвой квартирных мошенников — Finance.ua

ТОП-4 совета, чтобы не стать жертвой квартирных мошенников Сегодня 14:02 — Личные финансы

ТОП-4 совета, чтобы не стать жертвой квартирных мошенников

Несмотря на российскую агрессию и сложности на рынке недвижимости, спрос на жилье по-прежнему существует и на нем остаются мошенники, желающие нагреть руки на желании покупателя обзавестись крышей над головой.

Как безопасно провести подобную сделку, чтобы не стать жертвой мошенников, рассказал управляющий партнер юридической компании KopotLawyers и соучредитель онлайн-сервиса проверки документов новостроек Monitor.Estate Владимир Копоть.

Что важно учесть

Совет 1. Проверьте наличие документов и лицензий — если речь идет о квартире в новостройке, вам обязаны показать проект строительства и разрешительные документы на него, в том числе лицензию и разрешение на строительные работы, а также договор аренды или право собственности на земельный участок. Если вам говорят, что эти документы еще в процессе подготовки, следует продолжить поиск жилья.

Если же выбираете квартиру на вторичном рынке — тщательно проверьте документы на собственность. В первую очередь, попросите юристов проверить их подлинность и исключить возможность подделки. Кроме того, сейчас в Украине частично разрешили продавать жилье по доверенности, если она выписана за границей и удостоверена консулом. Однако ее должны выдать не позднее 30 дней до подписания соглашения. Если больше — нужно нотариальное заявление-подтверждение доверителя, что доверенность до сих пор действует.

Совет 2. Проверьте статус земельного участка — не важно, военное время или мирное — своего целевого назначения участок не изменит, а возможные риски никуда не исчезнут. Поэтому просите у застройщика документ о праве собственности или договоре аренды на земельный участок, на котором возводится дом. Кроме того, предназначение земли должно быть для строительства жилья. Также следует проверить участок на Публичной кадастровой карте.

Читайте также Рынок недвижимости оживет: квартиры с ремонтом и мебелью будет скупать государство

Совет 3. Убедитесь в безопасности дома — в условиях войны возникла дополнительная проблема: повреждение домов, подведенных коммуникаций и т.п. Поэтому перед покупкой жилья воспользуйтесь услугами технических специалистов, таких как инженеры, технадзор и архитекторы, чтобы выявить неочевидные неисправности.

Совет 4. Убедитесь в резонности цены квартиры — если цена предлагаемой квартиры выше на 20% рыночной, то следует выяснить, почему именно. Возможно, там есть дополнительные бонусы: детские площадки, панорамный вид и т.д. Если же цена существенно ниже, следует обратить внимание не только на документы и продавца, но и изучить историю объекта. Как правило, подозрительно дешевые квартиры имеют недостатки в документах или судебные истории.

Телеграф По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.