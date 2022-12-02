ТОП-20 самых популярных подержанных авто на внутреннем рынке — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-20 самых популярных подержанных авто на внутреннем рынке

Личные финансы
163
ТОП-20 самых популярных подержанных авто на внутреннем рынке
ТОП-20 самых популярных подержанных авто на внутреннем рынке
Специалисты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций легковых автомобилей и определили топ-20 самых популярных моделей, которые покупали в Украине в ноябре текущего года.

Самые популярные бренды

Лидером брендов легковых автомобилей, которые покупали на внутреннем рынке, по итогам ноября остается Volkswagen. Украинцы заключили 8,6 тысяч сделок купли-продажи машин этой марки, что составляет 12,4% от общего количества. На втором месте традиционно находится продукция российско-советского ВАЗа со стабильной долей 6,7%, 4,4 тыс. сделок.
ТОП-20 самых популярных подержанных авто на внутреннем рынке
Третье место в рейтинге занял Renault (5,6%, 3,9 тыс. шт.). Skoda поднялась на одну позицию и заняла четвертое место с долей 5,5% (3,6 тыс.), а на пятом месте разместилась Toyota с долей 5,3% (3,7 тыс. сделок).

Самые популярные модели на внутреннем рынке

Первое место среди внутренних продаж в ноябре занимает бессменный лидер украинского авторынка Volkswagen Passat (2,5 тыс. сделок). Daewoo Lanos и его модификации — наследие времен активного автомобилестроения в Украине — остаются на втором месте (2,4 тыс. сделок). Третье место заняла Skoda Octavia (2,1 тыс. сделок), а четвертое занял Volkswagen Golf (1,9 тыс. сделок). Замыкает первую пятерку Renault Megane (1,2 тыс. сделок).
Читайте также
В общем, тенденция внутреннего авторынка неизменна: большинство в двадцатке самых популярных моделей составляют европейские модели авто. Из типично американских машин можно выделить только Volkswagen Jetta, Hyundai Sonata (часть из которых прибывает также из Южной Кореи), а также часть Volkswagen Passat, производимого для рынка США.
В целом октябрьский рейтинг перепродажи подержанных легковых автомобилей на внутреннем рынке выглядит так:
  1. Volkswagen Passat — 2 477 сделок;
  2. Lanos & Sens — 2425;
  3. Skoda Octavia — 2144;
  4. Volkswagen Golf — 1 949;
  5. Renault Megane — 1 182;
  6. Ford Focus — 1 070;
  7. ВАЗ 2109/99 — 979;
  8. Skoda Fabia — 939;
  9. BMW 5 Series — 936;
  10. Audi A6 — 928;
  11. Chevrolet Aveo — 910;
  12. BMW 3 Series — 907;
  13. Opel Astra — 896;
  14. Toyota Camry — 855;
  15. BMW X5 — 816;
  16. Mercedes-Benz E-Classe — 794;
  17. Audi A4 — 764;
  18. Volkswagen Jetta — 613;
  19. Mitsubishi Lancer — 609;
  20. Hyundai Sonata — 599.
Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Оформить Зеленую карту онлайн 🚗

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.