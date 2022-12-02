ТОП-20 самых популярных подержанных авто на внутреннем рынке — Finance.ua

ТОП-20 самых популярных подержанных авто на внутреннем рынке Сегодня 20:01 — Личные финансы

ТОП-20 самых популярных подержанных авто на внутреннем рынке

Специалисты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций легковых автомобилей и определили топ-20 самых популярных моделей, которые покупали в Украине в ноябре текущего года.

Самые популярные бренды

Лидером брендов легковых автомобилей, которые покупали на внутреннем рынке, по итогам ноября остается Volkswagen. Украинцы заключили 8,6 тысяч сделок купли-продажи машин этой марки, что составляет 12,4% от общего количества. На втором месте традиционно находится продукция российско-советского ВАЗа со стабильной долей 6,7%, 4,4 тыс. сделок.

Третье место в рейтинге занял Renault (5,6%, 3,9 тыс. шт.). Skoda поднялась на одну позицию и заняла четвертое место с долей 5,5% (3,6 тыс.), а на пятом месте разместилась Toyota с долей 5,3% (3,7 тыс. сделок).

Самые популярные модели на внутреннем рынке

Первое место среди внутренних продаж в ноябре занимает бессменный лидер украинского авторынка Volkswagen Passat (2,5 тыс. сделок). Daewoo Lanos и его модификации — наследие времен активного автомобилестроения в Украине — остаются на втором месте (2,4 тыс. сделок). Третье место заняла Skoda Octavia (2,1 тыс. сделок), а четвертое занял Volkswagen Golf (1,9 тыс. сделок). Замыкает первую пятерку Renault Megane (1,2 тыс. сделок).

В общем, тенденция внутреннего авторынка неизменна: большинство в двадцатке самых популярных моделей составляют европейские модели авто. Из типично американских машин можно выделить только Volkswagen Jetta, Hyundai Sonata (часть из которых прибывает также из Южной Кореи), а также часть Volkswagen Passat, производимого для рынка США.

В целом октябрьский рейтинг перепродажи подержанных легковых автомобилей на внутреннем рынке выглядит так:

Volkswagen Passat — 2 477 сделок; Lanos & Sens — 2425; Skoda Octavia — 2144; Volkswagen Golf — 1 949; Renault Megane — 1 182; Ford Focus — 1 070; ВАЗ 2109/99 — 979; Skoda Fabia — 939; BMW 5 Series — 936; Audi A6 — 928; Chevrolet Aveo — 910; BMW 3 Series — 907; Opel Astra — 896; Toyota Camry — 855; BMW X5 — 816; Mercedes-Benz E-Classe — 794; Audi A4 — 764; Volkswagen Jetta — 613; Mitsubishi Lancer — 609; Hyundai Sonata — 599.

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