​Рынок новых легковых авто в Украине продолжает падение: что сейчас покупают украинцы — Finance.ua
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​Рынок новых легковых авто в Украине продолжает падение: что сейчас покупают украинцы

Личные финансы
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​Рынок новых легковых авто в Украине продолжает падение: что сейчас покупают украинцы
​Рынок новых легковых авто в Украине продолжает падение: что сейчас покупают украинцы
Украинцы в ноябре приобрели 3090 новых легковых автомобилей. Всего за 11 месяцев текущего года украинцы приобрели и поставили на учет 34 тысяч новых автомобилей.
Об этом сообщает Укравтопром в Telegram.
Как отмечается, по отношению к предыдущему месяцу регистрации новых авто уменьшились почти на 2%, а по сравнению с ноябрем 2021 года сократились в 2,8 раза.

Самые популярные марки

Самой популярной маркой на рынке остается Toyota. За месяц было зарегистрировано 702 новых автомобиля японской марки. По отношению к октябрю текущего года спрос на новые Toyota увеличился на 6%, но ниже на 28%, чем в ноябре 2021 года.
Второй результат у Renault — 387 шт., которая на 43% улучшила свой результат в предыдущем месяце. Отставание от прошлогоднего показателя составило 56%.
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Также в лидерской троице Skoda с 272 зарегистрированными авто (-17% к октябрю 2022 года, −1% к ноябрю 2021 года.).
Четвертой в рейтинге стала Hyundai — 208 машин. Замыкает пятерку лидеров Mercedes-Benz — 204 автомобиля.
Титул бестселлера месяца получил кроссовер Renault Duster. В ноябре свои первые номерные знаки получили 363 авто этой модели.

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По материалам:
Finance.ua
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