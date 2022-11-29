Топ-10 самых дорогих и самых дешевых авто на украинском авторынке — Finance.ua
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Топ-10 самых дорогих и самых дешевых авто на украинском авторынке

Технологии&Авто
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Топ-10 самых дорогих и самых дешевых авто на украинском авторынке
Топ-10 самых дорогих и самых дешевых авто на украинском авторынке
Эксперты Института исследований авторынка проработали данные объявлений по продаже автомобилей за осень 2022 года и составили топ-10 моделей авто с самыми низкими и самыми высокими средними ценами. Во внимание принимали только массовые автомобили, количество объявлений о продаже которых составляло не менее 50. То есть в рейтинг не вошли единичные продажи ультра-дорогих или супер-дешевых машин, а определены именно глобальные тенденции на рынке.

Топ-10 самых дешевых авто в Украине

По итогам осени самым дешевым автомобилем в Украине оказался «Запорожец» ЗАЗ-968, со средней ценой $350 и средним возрастом 35,3 года. Второе место занял Москвич 2140 (средняя цена $400, средний возраст 39,1 года), а третье — еще один Москвич, 412, со средним возрастом 37,5 года. Средняя цена такого автомобиля осенью 2022 года зафиксирована на уровне $400.
Топ-10 самых дорогих и самых дешевых авто на украинском авторынке
В общей сложности десятка самых дешевых авто осени 2022 года по средней цене выглядит так:
  1. ЗАЗ 968 — средняя цена $350, средний возраст 35,3 года
  2. Москвич / АЗЛК 412 — $400, 37,5 года
  3. Москвич / АЗЛК 2140 — $400, 39,1 года
  4. ИЖ 2125 — $474, 36,3 года
  5. ВАЗ 2101 — $550, 42,3 года
  6. ИЖ 2715 — $564, 31,6 года
  7. ВАЗ 2102 — $600, 41,9 года
  8. ЗАЗ 965 — $611, 52,2 года
  9. Москвич / АЗЛК 2141 — $619, 31 год
  10. ВАЗ 2103 — $644, 42,9 года
Примечательно, что возраст всех автомобилей самого низкого ценового сегмента в Украине зафиксирован более чем на 30 лет. Самым молодым оказался Москвич 2141 (31 год), а самым старшим — ЗАЗ 965 (средний возраст 52,2 года). К сожалению, все автомобили самого дешевого сегмента в Украине — это морально и технически устаревшее наследие советской эпохи, постепенно заменяемое импортными подержанными авто.

Топ-10 самых дорогих авто в Украине

Самой дорогой моделью среди подержанных автомобилей на рынке оказался BMW X7. Его средняя цена составила $93 999, за авто среднего возраста 2,2 года. На втором месте оказался Audi Q8 (средняя цена $74 500, средний возраст 2,7 года), а на третьем — Audi E-Tron ($67 000, 1,9 года).
Топ-10 самых дорогих и самых дешевых авто на украинском авторынке
В общей сложности десятка самых дорогих авто осени 2022 года по средней цене выглядит так:
  1. BMW X7 — средняя цена $93 999, средний возраст 2,2 года
  2. Audi Q8 — $74 500, 2,7 року
  3. Audi E-Tron — $67 000, 1,9 года
  4. Land Rover Range Rover Velar — $62 500, 3 года
  5. Mercedes-Benz GLS-Class — $59 500, 3,5 года
  6. Tesla Model Y — $58 000, 1,1 года
  7. Tesla Model X — $57 000, 4,5 года
  8. Mercedes-Benz G-Class — $56 500, 11,5 года
  9. Mercedes-Benz GLE-CLass — $53 750, 4 года
  10. Porsche Macan — 46 450 долларов, 4,8 рока
В списке самых дорогих авто оказались в основном элитные авто в возрасте до 5 лет. Самой молодой стала Tesla Model Y со средним возрастом 1,1 года, а самым старым — Mercedes-Benz G-Class (средний возраст 11,5 года).
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По материалам:
Finance.ua
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