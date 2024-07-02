ТОП-20 самых надежных автомобилей 2024 года: рейтинг J.D. Power (фото) — Finance.ua

ТОП-20 самых надежных автомобилей 2024 года: рейтинг J.D. Power (фото)
Новые автомобили становятся менее надежными. Об этом свидетельствуют результаты традиционного ежегодного исследования американского агентства JD Power. Результаты были опубликованы на его сайте.
В рамках исследования были опрошены около 100 000 владельцев новых автомобилей. Они рассказали о проблемах и неисправностях своих машин за первые 90 дней эксплуатации. Для этого им пришлось заполнить анкету с 227 вопросами, разделенными на 10 разных разделов. Автомобилисты оценили двигатель, управляемость, мультимедиа, системы безопасности, салон, сиденья и другие параметры машин.
Основным показателем рейтинга JD Power является количество проблем на 100 машин. В этом году в общем по рынку он несколько ухудшился и составил 195.
Лидером рейтинга надежности довольно неожиданно стал производитель пикапов и коммерческих автомобилей Ram с показателем 149 проблем на 100 автомобилей. На второе место поднялся бренд Chevrolet (160 проблем), а на третье — Hyunai (162). Среди премиальных брендов лидирует Porsche (172 проблемы).
Читайте также: Как купить авто из США
Прошлогодний лидер Dodge неожиданно погрузился в хвост рейтинга с показателем 301 проблема на 100 авто. Вместе с ним в аутсайдерах оказались производители электрокаров Polestar (316 проблем), а также Rivian и Tesla (по 266).
Названы и победители в разных категориях. Среди них оказалось больше всего моделей от концерна General Motors — сразу шесть.
Самые надежные автомобили 2024 года по версии JD Power:
- малые премиальные автомобили — BMW 2 Series;
- компактные автомобили — Kia Forte;
- компактные премиальные автомобили — Lexus IS;
- среднеразмерные авто — Toyota Camry;
- среднеразмерные премиальные автомобили — Genesis G80;
- спорткары — Lexus LC;
- минивэны — Kia Carnival;
- малые кроссоверы — Ford Bronco Sport;
- малые премиальные кроссоверы — Lexus UX;
- компактные кроссоверы — Chevrolet Equinox;
- компактные премиальные кроссоверы — BMW X4;
- среднеразмерные кроссоверы — Nissan Murano;
- среднеразмерные премиальные кроссоверы — Cadillac XT5;
- большие кроссоверы — Chevrolet Traverse;
- большие премиальные кроссоверы — Cadillac XT6;
- полноразмерные внедорожники — Chevrolet Tahoe;
- полноразмерные премиальные внедорожники — Infiniti QX80;
- среднеразмерные пикапы — Hyundai Santa Cruz;
- полноразмерные пикапы — Ram 1500;
- тяжелые пикапы — Chevrolet Silverado HD.
Также определены основные неисправности автомобилей в 2024 году:
- Android Auto и Apple CarPlay нередко «глючат» или разрывают связь со смартфоном;
- системы активной безопасности нередко раздражают водителей своей работой и предупреждениями, и иногда водители не знают, что значит тот или иной сигнал;
- водителей нередко раздражают современные переключатели и сенсорные дисплеи — ими не всегда удобно пользоваться (особенно часто упоминали переключатели на руле Tesla);
- запах в салоне новых автомобилей далеко не всегда приятен.
Исследование показало, что авто с двигателями внутреннего сгорания все еще надежнее электрокаров. У бензиновых и дизельных машин индекс составляет 180 неисправностей на 100 авто в то время, как у электромобилей — 266.
Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.
Хочу выгодно приобрести автогражданку
Поделиться новостью