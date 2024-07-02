ТОП-20 самых надежных автомобилей 2024 года: рейтинг J.D. Power (фото) — Finance.ua

ТОП-20 самых надежных автомобилей 2024 года: рейтинг J.D. Power (фото) 02.07.2024, 01:29 — Технологии&Авто

ТОП-20 самых надежных автомобилей 2024 года: рейтинг J.D. Power (фото)

Новые автомобили становятся менее надежными. Об этом свидетельствуют результаты традиционного ежегодного исследования американского агентства JD Power. Результаты были опубликованы на его сайте.

В рамках исследования были опрошены около 100 000 владельцев новых автомобилей. Они рассказали о проблемах и неисправностях своих машин за первые 90 дней эксплуатации. Для этого им пришлось заполнить анкету с 227 вопросами, разделенными на 10 разных разделов. Автомобилисты оценили двигатель, управляемость, мультимедиа, системы безопасности, салон, сиденья и другие параметры машин.

Основным показателем рейтинга JD Power является количество проблем на 100 машин. В этом году в общем по рынку он несколько ухудшился и составил 195.

Лидером рейтинга надежности довольно неожиданно стал производитель пикапов и коммерческих автомобилей Ram с показателем 149 проблем на 100 автомобилей. На второе место поднялся бренд Chevrolet (160 проблем), а на третье — Hyunai (162). Среди премиальных брендов лидирует Porsche (172 проблемы).

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Прошлогодний лидер Dodge неожиданно погрузился в хвост рейтинга с показателем 301 проблема на 100 авто. Вместе с ним в аутсайдерах оказались производители электрокаров Polestar (316 проблем), а также Rivian и Tesla (по 266).

Названы и победители в разных категориях. Среди них оказалось больше всего моделей от концерна General Motors — сразу шесть.

Самые надежные автомобили 2024 года по версии JD Power:

малые премиальные автомобили — BMW 2 Series;

компактные автомобили — Kia Forte;

компактные премиальные автомобили — Lexus IS;

среднеразмерные авто — Toyota Camry;

среднеразмерные премиальные автомобили — Genesis G80;

спорткары — Lexus LC;

минивэны — Kia Carnival;

малые кроссоверы — Ford Bronco Sport;

малые премиальные кроссоверы — Lexus UX;

компактные кроссоверы — Chevrolet Equinox;

компактные премиальные кроссоверы — BMW X4;

среднеразмерные кроссоверы — Nissan Murano;

среднеразмерные премиальные кроссоверы — Cadillac XT5;

большие кроссоверы — Chevrolet Traverse;

большие премиальные кроссоверы — Cadillac XT6;

полноразмерные внедорожники — Chevrolet Tahoe;

полноразмерные премиальные внедорожники — Infiniti QX80;

среднеразмерные пикапы — Hyundai Santa Cruz;

полноразмерные пикапы — Ram 1500;

тяжелые пикапы — Chevrolet Silverado HD.

Также определены основные неисправности автомобилей в 2024 году:

Android Auto и Apple CarPlay нередко «глючат» или разрывают связь со смартфоном;

системы активной безопасности нередко раздражают водителей своей работой и предупреждениями, и иногда водители не знают, что значит тот или иной сигнал;

водителей нередко раздражают современные переключатели и сенсорные дисплеи — ими не всегда удобно пользоваться (особенно часто упоминали переключатели на руле Tesla);

запах в салоне новых автомобилей далеко не всегда приятен.

Исследование показало, что авто с двигателями внутреннего сгорания все еще надежнее электрокаров. У бензиновых и дизельных машин индекс составляет 180 неисправностей на 100 авто в то время, как у электромобилей — 266.

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Фокус По материалам:

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