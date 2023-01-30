Топ-20 новых авто с дизельными двигателями в 2022 году — Finance.ua

Топ-20 новых авто с дизельными двигателями в 2022 году
Вопреки мировым трендам, спрос на новые автомобили, потребляющие «солярку», в Украине уменьшается очень медленно, даже если учитывать исключительно рынок новых автомобилей.
Как пишет Auto.Ria, в западном мире и в Европе, в частности, с начала 2000-х происходит принципиальный перелом: сосредоточившись на проблеме выбросов вредных веществ, местные чиновники активно поддерживают развитие и продажи гибридных и электрических авто, в то время как транспорт с дизельными двигателями из-за суровых экологических ограничений быстро теряет спрос. По подсчетам аналитиков JATO Dynamics, в последнее время доля дизелей на европейском рынке новых авто «скисла» более чем на треть: до 18%, хотя по итогам 2020 года она составляла 28%.
Стоит отметить, что в Украине спрос на новые дизельные авто исторически не был слишком высоким (ведь их стоимость обычно выше, чем у аналогичных бензиновых моделей), однако и уменьшается очень неторопливо. По итогам 2022 года доля новых легковушек, оборудованных дизельными двигателями, сократилась до 24,6% рынка (минус два процента против 2021 года), в то время как на «вторичке» она, по данным Института исследований авторынка, даже увеличилась.
Рейтинг популярности по типу топлива в Украине по итогам продаж новых авто в 2022 году:
- бензиновые: 21,8 тыс. новых автомобилей;
- дизельные: 9,6 тыс. новых автомобилей;
- гибридные: 5,1 тыс. новых автомобилей;
- электрические: 2,3 тыс. новых автомобилей;
- двухтопливные (с ГБО): 0,4 тыс. автомобилей.
Как бы то ни было, большую часть продаж новых автомобилей (напомним, общий объем рынка в прошлом году достиг чуть больше 39 тысяч новых машин) до сих пор составляют бензиновые модификации. Тем временем спрос на более дорогие гибриды и электромобили в салонах дилеров увеличивается, хотя темп его роста тоже далек от европейского уровня, ведь составляет +3% в год для гибридных и +4,7% для электрических авто.
Так за чей же счет «держат удар» дизельные легковушки? Что предлагают украинским клиентам импортеры и дилеры, какие новые модели пользуются наибольшим спросом среди наших автомобилистов? В поисках ответов эксперты Auto.Ria исследовали перечень популярных новых авто в 2022 году и узнали, сколько из них имели дизельные силовые агрегаты.
20 самых популярных моделей с дизельным двигателем
- Renault Duster: 1346 дизельных авто.
- Toyota Land Cruiser Prado: 694 шт.
- Skoda Kodiaq: 619 шт.
- BMW X5: 495 шт.
- Toyota Land Cruiser: 448 шт.
- Renault Logan: 410 шт.
- Volkswagen Touareg: 338 шт.
- Renault Sandero: 296 шт.
- Renault Express: 294 шт.
- BMW X6: 254 шт.
- Nissan X-Trail: 211 шт.
- Hyundai Tucson: 185 шт.
- Mercedes-Benz GLS: 172 шт.
- Peugeot 2008: 164 шт.
- BMW X7: 159 шт.
- Hyundai Santa Fe: 154 шт.
- Hyundai Staria: 152 шт.
- Peugeot 3008: 146 шт.
- Mercedes-Benz GLE: 119 шт.
- Mercedes-Benz Victory: 114 шт.
Как пишут эксперты, дело, очевидно, не только в ожидаемой экономии на топливе: конечно, среди лидеров есть ряд бюджетных моделей, но и возглавляет общий рейтинг довольно недорогой румынский кроссовер. Однако не стоит забывать об уже упомянутой цене дизельных авто: обычно они стоят больше «бензинок», да и стоимость владения может быть немного выше.
Впрочем, наличие в приведенном перечне дорогих кроссоверов и внедорожников намекает на то, что украинских покупателей в дизельных авто привлекает что-то, кроме возможности сэкономить на скромном потреблении дизельного топлива.
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