Топ-20 новых авто с дизельными двигателями в 2022 году — Finance.ua

Топ-20 новых авто с дизельными двигателями в 2022 году Сегодня 20:02 — Личные финансы

Топ-20 новых авто с дизельными двигателями в 2022 году

Вопреки мировым трендам, спрос на новые автомобили, потребляющие «солярку», в Украине уменьшается очень медленно, даже если учитывать исключительно рынок новых автомобилей.

Как пишет Auto.Ria, в западном мире и в Европе, в частности, с начала 2000-х происходит принципиальный перелом: сосредоточившись на проблеме выбросов вредных веществ, местные чиновники активно поддерживают развитие и продажи гибридных и электрических авто, в то время как транспорт с дизельными двигателями из-за суровых экологических ограничений быстро теряет спрос. По подсчетам аналитиков JATO Dynamics, в последнее время доля дизелей на европейском рынке новых авто «скисла» более чем на треть: до 18%, хотя по итогам 2020 года она составляла 28%.

Читайте также ТОП-10 самых экономичных новых авто с бензиновыми двигателями

Стоит отметить, что в Украине спрос на новые дизельные авто исторически не был слишком высоким (ведь их стоимость обычно выше, чем у аналогичных бензиновых моделей), однако и уменьшается очень неторопливо. По итогам 2022 года доля новых легковушек, оборудованных дизельными двигателями, сократилась до 24,6% рынка (минус два процента против 2021 года), в то время как на «вторичке» она, по данным Института исследований авторынка, даже увеличилась.

Рейтинг популярности по типу топлива в Украине по итогам продаж новых авто в 2022 году:

бензиновые: 21,8 тыс. новых автомобилей;

дизельные: 9,6 тыс. новых автомобилей;

гибридные: 5,1 тыс. новых автомобилей;

электрические: 2,3 тыс. новых автомобилей;

двухтопливные (с ГБО): 0,4 тыс. автомобилей.

Как бы то ни было, большую часть продаж новых автомобилей (напомним, общий объем рынка в прошлом году достиг чуть больше 39 тысяч новых машин) до сих пор составляют бензиновые модификации. Тем временем спрос на более дорогие гибриды и электромобили в салонах дилеров увеличивается, хотя темп его роста тоже далек от европейского уровня, ведь составляет +3% в год для гибридных и +4,7% для электрических авто.

Так за чей же счет «держат удар» дизельные легковушки? Что предлагают украинским клиентам импортеры и дилеры, какие новые модели пользуются наибольшим спросом среди наших автомобилистов? В поисках ответов эксперты Auto.Ria исследовали перечень популярных новых авто в 2022 году и узнали, сколько из них имели дизельные силовые агрегаты.

20 самых популярных моделей с дизельным двигателем

Renault Duster: 1346 дизельных авто. Toyota Land Cruiser Prado: 694 шт. Skoda Kodiaq: 619 шт. BMW X5: 495 шт. Toyota Land Cruiser: 448 шт. Renault Logan: 410 шт. Volkswagen Touareg: 338 шт. Renault Sandero: 296 шт. Renault Express: 294 шт. BMW X6: 254 шт. Nissan X-Trail: 211 шт. Hyundai Tucson: 185 шт. Mercedes-Benz GLS: 172 шт. Peugeot 2008: 164 шт. BMW X7: 159 шт. Hyundai Santa Fe: 154 шт. Hyundai Staria: 152 шт. Peugeot 3008: 146 шт. Mercedes-Benz GLE: 119 шт. Mercedes-Benz Victory: 114 шт.

Как пишут эксперты, дело, очевидно, не только в ожидаемой экономии на топливе: конечно, среди лидеров есть ряд бюджетных моделей, но и возглавляет общий рейтинг довольно недорогой румынский кроссовер. Однако не стоит забывать об уже упомянутой цене дизельных авто: обычно они стоят больше «бензинок», да и стоимость владения может быть немного выше.

Впрочем, наличие в приведенном перечне дорогих кроссоверов и внедорожников намекает на то, что украинских покупателей в дизельных авто привлекает что-то, кроме возможности сэкономить на скромном потреблении дизельного топлива.

Хотите защитить себя от «оленей» на дорогах? Купите страхование КАСКО на Finance.ua! В отличие от автогражданки, КАСКО защищает не пострадавшего по вашей вине в ДТП, а именно вас и ваш автомобиль. Переходите по ссылке, узнавайте детали, а мы поможем вам оформить страхование всего за несколько минут.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.