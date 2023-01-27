ТОП-10 самых экономичных новых авто с бензиновыми двигателями — Finance.ua

ТОП-10 самых экономичных новых авто с бензиновыми двигателями Сегодня 20:32 — Технологии&Авто

ТОП-10 самых экономичных новых авто с бензиновыми двигателями

Эксперты определили наиболее экономичные новые автомобили с бензиновыми двигателями. Они расходуют менее 7 литров топлива на 100 км пути.

Об этом сообщили на сайте wheels.ca.

Чтобы получить автомобиль с небольшим расходом топлива, автолюбители часто выбирают гибридные модели. Однако они стоят дороже своих бензиновых аналогов.

Эксперты использовали инструмент для поиска рейтинга потребления топлива от Natural Resources Canada. Результаты отсортированы в соответствии с комбинированным, городским и шоссейным циклами.

Десятка новых бензиновых автомобилей с самым низким расходом топлива

10. Nissan Kicks

Расход топлива:

по шоссе — 6,6 л на 100 км;

в городе — 7,7 л на 100 км;

в смешанном цикле — 7,2 л на 100 км.

Кроссовер Nissan Kicks оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л. с. Версия с полным приводом имеет большое сцепление с дорогой, но переднеприводная модификация более экономична.

9. Kia Rio

Расход топлива:

по шоссе — 6,1 л на 100 км;

в городе — 7,2 л на 100 км;

в смешанном цикле — 6,7 л на 100 км.

Одна из самых маленьких моделей Kia оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 120 л. с. С механической коробкой передач хэтчбек тратит всего 6,1 литра бензина на шоссе.

8. Kia Forte

Расход топлива:

по шоссе — 6,0 л на 100 км;

в городе — 8,2 л на 100 км;

в смешанном цикле — 7,2 л на 100 км.

Под капотом седана Kia Forte установлен 2,0-литровый двигатель мощностью 147 л. с. Он работает в паре с эффективным вариатором.

7. Nissan Sentra

Расход топлива:

по шоссе — 6,0 л на 100 км;

в городе — 8,0 л на 100 км;

в смешанном цикле — 7,1 л на 100 км.

Седан Nissan Sentra оснащается 2,0-литровым двигателем мощностью 149 л. с. Силовой агрегат работает в паре с вариатором.

6. Honda Civic

Расход топлива:

по шоссе — 6,0 л на 100 км;

в городе — 7,7 л на 100 км;

в смешанном цикле — 6,9 л на 100 км.

Honda предлагает два разных мотора для Civic. Они отличаются по мощности, но расход топлива почти одинаков. Тем не менее, экономичнее 2,0-литровый двигатель мощностью 158 л. с., установленный в комплектациях LX и Sport.

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5. Nissan Versa

Расход топлива:

по шоссе — 5,9 л на 100 км;

в городе — 7,4 л на 100 км;

в смешанном цикле — 6,7 л на 100 км.

Nissan Versa можно купить с механической коробкой или автоматической CVT. Обе трансмиссии работают в паре с 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л. с.

4. Volkswagen Jetta

Расход топлива:

по шоссе — 5,7 л на 100 км;

в городе — 7,7 л на 100 км;

в смешанном цикле — 6,8 л на 100 км.

Седан Volkswagen Jetta оснащается 1,5-литровым двигателем, развивающим мощность 158 л. с. Наиболее экономична шестиступенчатая механическая коробка передач.

3. Toyota Corolla

Расход топлива:

по шоссе — 5,7 л на 100 км;

в городе — 7,4 л на 100 км;

в смешанном цикле — 6,7 л на 100 км.

Популярный седан Toyota Corolla оснащается 2,0-литровым двигателем мощностью 169 л. с. Вариатор позволяет добиться расхода топлива 5,7 литра на 100 км пути по шоссе.

2. Mitsubishi Mirage

Расход топлива:

по шоссе — 5,6 л на 100 км;

в городе — 6,6 л на 100 км;

в смешанном цикле — 6,2 л на 100 км.

Компактный хэтчбек Mitsubishi Mirage оснащается 1,2-литровым двигателем мощностью 78 л. с. Его небольшой вес позволил достичь отличного расхода топлива.

1. Hyundai Elantra

Расход топлива:

по шоссе — 5,5 л на 100 км;

в городе — 7,1 л на 100 км;

в смешанном цикле — 6,4 л на 100 км.

Седан Hyundai Elantra оснащается 2,0-литровым двигателем мощностью 147 л. с. Он работает в паре с вариатором, что позволяет добиться превосходного расхода топлива.

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Фокус По материалам:

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