Рейтинг самых дорогих и самых дешевых автомобилей в Украине — Finance.ua

Рейтинг самых дорогих и самых дешевых автомобилей в Украине Сегодня 21:01 — Личные финансы

Рейтинг самых дорогих и самых дешевых автомобилей в Украине

Эксперты Института исследований авторынка составили топ-15 моделей авто с самой низкой и самой высокой средними ценами.

Во внимание принимали только массовые автомобили, количество объявлений о продаже которых составляло не менее 50. То есть в рейтинг не вошли единичные продажи ультра-дорогих или супер-дешевых машин, а определены именно глобальные тенденции на рынке.

Топ-15 самых дешевых авто в Украине

По итогам 2022 года самым дешевым автомобилем в Украине оказался «Запорожец» ЗАЗ-968 со средней ценой $347 и средним возрастом 34,9 года. Второе место занял Москвич 2140 (средняя цена $413, средний возраст 39 лет), а третье — еще один Москвич, 412, со средним возрастом 37,7 года и средней ценой $420.

В общей сложности пятнадцатка самых дешевых авто 2022 года по средней цене выглядит так:

ЗАЗ 968 — $347, средний возраст 34,9 года; Москвич 2140 — $413, 39 лет; Москвич 412 — $420, 37,7 года; Москвич 2125 — $425, 36,5 года; Москвич 408 — $495, 51,9 года; ЗАЗ 966 — $499, 43 года; ИЖ 2125 — $499, 35,4 года; Москвич 412, $500, 41 год; Москвич 2137, $500, 40,6 года; ВАЗ 2101 — $550, 42,3 года; ЗАЗ 1140 — $596, 25,5 года; ВАЗ 2102 — $600, 41,7 года; ИЖ 2715 — $600, 31,9 года; Москвич 402 — $600, 60,4 года; Москвич 403 — $600, 58,8 года.

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Примечательно, что у 14 из 15 автомобилей самого низкого ценового сегмента в Украине средний возраст зафиксирован на уровне более 30 лет, а у половины (8 из 15) вообще более 40 лет. Самой молодой оказалась «Таврия» ЗАЗ 1140 (25,5 лет). Самым старшим — Москвич 402 (средний возраст 60,4 года). В общем, все самые дешевые модели на рынке в 2022 году — это наследие советского автопрома, технически и морально устаревшее, которое постепенно замещают импортные авто из-за рубежа.

Топ-15 самых дорогих авто в Украине в 2022 году

Самой дорогой моделью среди подержанных автомобилей на рынке оказался BMW X7. Его средняя цена составила $93 999 за авто средним возрастом 2,2 года. На втором месте оказался Audi Q8 (средняя цена $74 500, средний возраст 2,7 года), а на третьем — Audi E-Tron ($67 000, 1,9 года).

Пятнадцать самых дорогих авто осени 2022 года по средней цене:

BMW X7 — $93 999, средний возраст 2,2 года; Audi Q8 — $74 500, 2,7 года; Audi E-Tron — $67 000, 1,9 года; Land Rover Range Rover Velar — $62 500, 3 года; Mercedes-Benz GLS-Class — $59 500, 3,5 года; Tesla Model Y — $58 000, 1,1 года; Tesla Model X — $57 000, 4,5 года; Mercedes-Benz G-Class — $56 500, 11,5 года; Mercedes-Benz GLE-Class — $53 750, 4 года; Porsche Macan — 46 450 долларов, 4,8 года; Volkswagen ID.4 — $39 900, 0,6 года; Tesla Model 3 — $39 450, 3 года; Mercedes-Benz GLC-Class — $38 800, 4 года; Mercedes-Benz V-Class — $38 000, 9,5 года; Jaguar F-Pace — $35 150, 4,1 года.

В списке самых дорогих авто оказались в основном элитные авто в возрасте до 5 лет. Первые четыре позиции — это автомобили сегмента «почти новых» авто в возрасте до 3 лет.

Самым молодым из самых дорогих в 2022 году стал Volkswagen ID.4 со средним возрастом 0,6 года, то есть эти авто продают фактически новыми, а самым старым — Mercedes-Benz G-Class (средний возраст 11,5 года).

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