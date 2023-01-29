Какие автомобили могут принудительно изымать для нужд ВСУ — Finance.ua
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Какие автомобили могут принудительно изымать для нужд ВСУ

Технологии&Авто
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Во время военного положения в Украине у граждан, предприятий, органов власти и самоуправления могут изъять автомобили на нужды Вооруженных Сил Украины.
Об этом говорится в законе «О внесении изменения в статью 6 Закона Украины „О мобилизационной подготовке и мобилизации“ по военно-транспортной обязанности».

Как мобилизуют транспорт во время войны

В Положении о военно-транспортной обязанности, утвержденном правительственным постановлением от 28 декабря 2000 г. № 1921, регулируется порядок мобилизации транспортных средств.
В настоящее время ежеквартально МВД представляет в ТЦК (бывшие военкоматы) данные о регистрации (перерегистрации), переоборудовании и снятии с учета транспортных средств, которые находятся в собственности предприятий, учреждений и организаций и могут быть переданы на нужды ВСУ и других военных формирований во время военного положения.

У кого не могут изъять автомобили

Лица и учреждения, у которых не имеют права отчуждать автотранспорт:
  • дипломатические и консульские учреждения других стран;
  • представительства международных и зарубежных организаций;
  • иностранцы и люди, не имеющие гражданства;
  • банки государственного сектора;
  • предприятия, организации и учреждения, обладающие высокой общественной значимостью;
  • предприятия, организации и учреждения, выполняющие мобилизационные задания.

Как происходит мобилизация авто

Правительство определяет необходимое для выполнения мобилизационных задач количество техники и транспорта, а затем распределяет это количество между обладминистрациями, а те — между районами и городами областного подчинения. Впоследствии госадминистрации по поручению ТЦК передают лимиты нужного количества автомобилей и другой техники между предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами.
Заметим, что мобилизация транспорта происходит только через ТЦК (военные). По закону владельцы транспорта имеют право выбрать, какой автомобиль отдать для ВСУ, а какой оставить себе.
Во время процесса изъятия авто должно быть:
  • задокументировано техническое состояние и мобилизационная готовность автомобиля,
  • его остаточная (балансовая) стоимость;
  • осуществлена независимая оценка транспортного средства (проводится по инициативе владельца и за его средства).

Что будет с транспортом после завершения военного положения

В вышеупомянутом Положении предусмотрено следующее: «возврат предприятиям, учреждениям и организациям транспортных средств и техники осуществляется воинскими частями (подразделениями), учреждениями и организациями военных формирований, для удовлетворения потребностей которых они привлекались, в течение 30 календарных дней с даты объявления демобилизации через территориальные центры комплектования и социальной поддержки, осуществивших такое привлечение».
Таким образом, руководители предприятий, учреждений и организаций после отмены режима военного положения могут обратиться в ТЦК и написать заявление о возвращении транспорта.
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По материалам:
Телеканал новин 24
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