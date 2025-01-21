ТОП-16 самых дешевых новых авто в Украине (фото) — Finance.ua
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ТОП-16 самых дешевых новых авто в Украине (фото)

Технологии&Авто
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ТОП-16 самых дешевых новых авто в Украине (фото)
ТОП-16 самых дешевых новых авто в Украине (фото)
Среди 16 самых доступных в Украине моделей китайское происхождение имеют только шесть. Самая маленькая сумма, с которой можно отправляться в салон дилера, равна эквиваленту $14 700 или €14 075. Что можно купить сейчас менее чем за 800 тысяч гривен — выяснили эксперты Auto.Ria.
В перечень были включены пассажирские автомобили с ДВС, имеющие на портале статус «в наличии» и представленные в салонах дилеров «живьем».

1. Chery Tiggo 2 Pro

ТОП-16 самых дешевых новых авто в Украине (фото)
  • Цена: от 617 900 грн
  • Длина/колесная база: 4200/2555 мм
  • : 1.5i, 109 л.с.
  • Трансмиссия: механическая 5-ступенчатая

2. Citroen C3

ТОП-16 самых дешевых новых авто в Украине (фото)
  • Цена: от 620 000 грн
  • Длина/колесная база: 3996/2539 мм
  • Двигатель: 1.2T, 100 л.с.
  • Трансмиссия: механическая 6-ступенчатая

3. Citroen C-Elysee

ТОП-16 самых дешевых новых авто в Украине (фото)
  • Цена: от 647 700 грн
  • Длина/колесная база: 4419/2652 мм
  • Двигатель: 1.6i, 116 л.с.
  • Трансмиссия: механическая 5-ступенчатая

4. Chery Tiggo 4 Pro

ТОП-16 самых дешевых новых авто в Украине (фото)
  • Цена: от 650 000 грн
  • Длина/колесная база: 4358/2630 мм
  • Двигатель: 1.5i, 113 л.с.
  • Трансмиссия: механическая 5-ступенчатая
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5. Fiat Panda

ТОП-16 самых дешевых новых авто в Украине (фото)
  • Цена: от 654 000 грн
  • Длина/колесная база: 3653/2300 мм
  • Двигатель: 1.0 MHEV, 70 л.с.
  • Трансмиссия: механическая 6-ступенчатая

6. Fiat Fiorino Combi

ТОП-16 самых дешевых новых авто в Украине (фото)
  • Цена: от 680 000 грн
  • Длина/колесная база: 3957/2513 мм
  • Двигатель: 1.4i, 77 л.с.
  • Трансмиссия: механическая 5-ступенчатая

7. Hyundai i10

ТОП-16 самых дешевых новых авто в Украине (фото)
  • Цена: от 706 700 грн
  • Длина/колесная база: 3670/2525 мм
  • Двигатель: 1.2i, 84 л.с.
  • Трансмиссия: автоматическая 5-ступенчатая

8. Fiat 500

ТОП-16 самых дешевых новых авто в Украине (фото)
  • Цена: от 729 000 грн
  • Длина/колесная база: 3632/2322 мм
  • Двигатель: 1.2i, 69 л.с.
  • Трансмиссия: роботизированная 6-ступенчатая
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9. Changan CS 35 Plus

ТОП-16 самых дешевых новых авто в Украине (фото)
  • Цена: от 749 000 грн
  • Длина/колесная база: 4330/2600 мм
  • Двигатель: 1.4Т, 150 л.с.
  • Трансмиссия: роботизированная 7-ступенчатая

10. SEAT Ibiza

ТОП-16 самых дешевых новых авто в Украине (фото)
  • Цена: от 749 000 грн
  • Длина/колесная база: 4059/2564 мм
  • Двигатель: 1.6i, 110 л.с.
  • Трансмиссия: механическая 5-ступенчатая

11. Renault Duster (2 генерация)

ТОП-16 самых дешевых новых авто в Украине (фото)
  • Цена: от 750 000 грн
  • Длина/колесная база: 4315/2674 мм
  • Двигатель: 1.6i, 115 л.с.
  • Трансмиссия: механическая 5-ступенчатая

12. Skoda Fabia

ТОП-16 самых дешевых новых авто в Украине (фото)
  • Цена: от 753 000 грн
  • Длина/колесная база: 4108/2564 мм
  • Двигатель: 1.0i, 80 л.с.
  • Трансмиссия: механическая 5-ступенчатая

13. Haval M6

ТОП-16 самых дешевых новых авто в Украине (фото)
  • Цена: от 779 000 грн
  • Длина/колесная база: 4664/2680 мм
  • Двигатель: 1.5T, 143 л.с.
  • Трансмиссия: механическая 6-ступенчатая

14. Kia Picanto

ТОП-16 самых дешевых новых авто в Украине (фото)
  • Цена: от 786 884 грн
  • Длина/колесная база: 3595/2400 мм
  • Двигатель: 1.0i, 67 л.с.
  • Трансмиссия: автоматическая 5-ступенчатая

15. Geely Coolray

ТОП-16 самых дешевых новых авто в Украине (фото)
  • Цена: от 799 000 грн
  • Длина/колесная база: 4330/2600 мм
  • Двигатель: 1.5T, 172 л.с.
  • Трансмиссия: роботизированная 7-ступенчатая

16. MG HS (фаза 1)

ТОП-16 самых дешевых новых авто в Украине (фото)
  • Цена: от 799 000 грн
  • Длина/колесная база: 4574/2720 мм
  • Двигатель: 1.5T, 162 л.с.
  • Трансмиссия: механическая 6-ступенчатая
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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