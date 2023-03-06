Топ-15 самых популярных подержанных моделей авто, которые покупали в Украине — Finance.ua

Топ-15 самых популярных подержанных моделей авто, которые покупали в Украине Сегодня 08:02 — Технологии&Авто

Топ-15 самых популярных подержанных моделей авто, которые покупали в Украине

Впервые за многие годы бывший лидер продаж в Украине Daewoo Lanos опустился на третье место. Об этом свидетельствует аналитика Института исследований авторынка.

Самые популярные бренды

Лидером брендов легковых автомобилей, которые покупали на внутреннем рынке, по итогам февраля остается Volkswagen. Украинцы заключили 7,8 тысяч сделок купли-продажи машин этой марки, что составляет 12,1% от общего количества.

На втором месте все еще находится продукция российско-советского ВАЗа. Доля бренда постепенно снижается и в январе составила 6,1% (3,9 тыс. сделок).

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Третье место в рейтинге занял Renault (5,9%, 3,8 тыс.). Четвертую позицию заняла Skoda с долей 5,7% (3,6 тыс.). Замыкает первую пятерку Toyota с долей 5,4% и 3,5 тыс. сделок.

Самые популярные модели

Первое место среди внутренних продаж в феврале занял бессменный лидер украинского авторынка Volkswagen Passat (2,3 тыс. сделок). На второе место впервые поднялась Skoda Octavia (2,1 тыс. сделок).

Многолетний лидер вторичного рынка Украины, популярный когда-то Daewoo Lanos и его модификации, продолжают терять популярность среди украинцев. По итогам февраля этот автомобиль впервые опустился на третье место (2 тыс. сделок).

Четвертую строчку занял Volkswagen Golf (1,7 тыс. сделок). Замыкает первую пятерку Renault Megane (1,2 тыс. сделок).

В целом февральский рейтинг перепродажи подержанных легковушек на внутреннем рынке выглядит так:

Volkswagen Passat — 2 316 сделок. Skoda Octavia — 2060.

Lanos & Sens — 2 031. Volkswagen Golf — 1 743. Renault Megane — 1 186. Ford Focus — 987. Skoda Fabia — 923. BMW 5 Series — 920. Toyota Camry — 889. Audi А6 — 862. Opel Astra — 854. ВАЗ 2109/99 — 834. BMW 3 Series — 827. Chevrolet Aveo — 798. Mercedes-Benz E-Classe — 748.

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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