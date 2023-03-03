Продажи новых автомобилей в Украине в феврале выросли: названы лидеры рынка — Finance.ua

Продажи новых автомобилей в Украине в феврале выросли: названы лидеры рынка Сегодня 21:01 — Технологии&Авто

Продажи новых автомобилей в Украине в феврале выросли: названы лидеры рынка

Февраль 2023 стал первым месяцем, который подал сигнал на будущее восстановление украинского авторынка. Как сообщает AUTO-Consulting , усилиями всех операторов удалось реализовать почти 3,8 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 7% лучше, чем в январе 2023 года, но еще на 30% хуже, чем в последнем предвоенном месяце — феврале 2022 года.

В прошлом году, за почти 23 дня февраля, дилерам удалось реализовать 5,4 тыс. новых легковых автомобилей. В этом году за весь февраль — 3,8 тыс. Падение есть, но оно сокращается, потому что почти весь прошлый год авторынок недосчитывал 60-65% довоенных продаж.

Кроме того, авторынок в 2023 году значительно переформатируется. Если посмотреть на рейтинг по брендам, то заметен рост влияния премиальных марок. В феврале BMW второй месяц подряд держится на 5 месте. Mercedes-Benz также находится в Топ-10.

Toyota уверенно возглавляет авторынок, хотя в феврале потеряла динамику, демонстрируемую в январе. Второе место стабильно занимает Volkswagen, в пользу которого сейчас работают поставки электромобилей с китайского рынка. Мощный рост демонстрировала в феврале Renault, которая возвращается в группу лидеров рынка и уже контролировала 10,7%.

Наращивала в феврале продажи и Skoda, Honda и Hyundai. А еще в последние месяцы в Украине значительно активизировался «серый» рынок. Значительную «помощь» неофициальные поставки сделали брендам VW и Honda, где их доля уже значительная.

В то же время продажа китайских марок авто не растет, потому что на рынке есть привлекательные предложения от «серых» дилеров. Жесткая конкуренция происходит и в среднем ценовом сегменте, здесь восстановление не столь стремительное. В общем, за 2 месяца автодилеры уже реализовали 7,3 тыс. новых авто, что меньше на 33% чем в прошлом. Но февраль был в последний месяц, когда сравнительная база была с довоенным периодом. В последующие месяцы мы уже увидим цифры роста, — прогнозируют эксперты.

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