ТОП-15 самых популярных новых легковушек января — Finance.ua

ТОП-15 самых популярных новых легковушек января 03.02.2023, 21:34 — Личные финансы

ТОП-15 самых популярных новых легковушек января

Эксперты Института исследований авторынка определили 15 самых популярных новых легковушек января.

В январе украинцы приобрели почти 3,5 тысяч новых легковых автомобилей. Это на −35,2% меньше, чем в январе 2022 г. и на −12,5% меньше, чем в декабре. Учитывая, что январь в Украине традиционно не слишком активный в продажах авто, а в стране идет война, такой месячный показатель можно считать неплохим.

Большинство новых легковых автомобилей в январе (85,8%, 2 980 штук) были импортированы из-за рубежа. Доля легковушек, изготовленных в Украине методом крупноузловой сборки, составила 14,2% (495 шт.).

Больше всего новых автомобилей в ноябре традиционно зарегистрировали в Киеве (1 111 шт.) и Киевской области (457 шт.), а также Днепропетровской (334 шт.), Львовской (251 шт.) и Одесской (189 шт.) областях.

Меньше всего новых машин впервые зарегистрировали в Луганской (4 шт.), Донецкой (5 шт.), Херсонской (11 шт.), Черниговской (23 шт.) и Николаевской (35 шт.) областях.

Самые новые импортные легковушки

Чаще всего в январе при покупке новой легковушки украинцы выбирали бренд Toyota (535 шт., 15,4%). Второе место занял бренд Renault (274 шт., 7,9%).

На третье место поднялась Skoda (252 шт., 7,3%), а четвертое занял Mercedes-Benz (251 шт., 7,2%), опустившийся на одну позицию вниз.

Замыкает топ-5 бренд Volkswagen (236 шт., 6,5%).

Среди моделей в первом месяце 2023 года лидером продаж стал Renault Duster (187 шт.), поднявшись на одну строчку. Вторым оказался Toyota Land Cruiser Prado (+1 позиция, 157 шт.).

Третью строчку заняла Suzuki Vitara (+1 позиция, 153 шт.). На четвёртом месте разместился Volkswagen ID.4 (132 шт.).

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Замыкает первую пятерку KIA Sportage (126 шт.).

В целом украинцы и дальше предпочитают практичные универсальные авто: из 15 самых популярных моделей января 13 — внедорожники и кроссоверы.

Топ-15 самых популярных моделей новых импортных легковушек в январе 2022 года

Renault Duster — 187 шт. Toyota Land Cruiser Prado — 157 шт. Suzuki Vitara — 153 шт. Volkswagen ID.4 — 132 шт. KIA Sportage — 126 шт. Toyota RAV-4 — 109 шт. Mercedes-Benz GLE-Classe — 105 шт. Hyundai Tucson — 97 шт. BMW X5 — 88 шт. Skoda Kodiaq — 77 шт. Mazda CX-5 — 76 шт. Renault Express — 69 шт. Toyota Land Cruiser — 66 шт. Toyota Corolla — 61 шт. Mercedes-Benz GLS-Classe — 58 шт.

Среди новых легковушек, собранных в Украине, в октябре больше всего покупали автомобили Skoda (в общей сложности 125 шт.): Kodiaq (77 шт.), Karoq (45 шт.), Octavia (2 шт.) и SuperB (1 шт.).

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