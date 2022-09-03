Топ-15 подержанных авто из Польши и их цены — Finance.ua
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Топ-15 подержанных авто из Польши и их цены

Личные финансы
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Топ-15 подержанных авто из Польши и их цены
Топ-15 подержанных авто из Польши и их цены
Благодаря действию нулевой растаможки в первом полугодии 2022 года импорт подержанных легковушек из Европы установил рекорд. Больше всего машин украинцы привезли из соседней Польши.
Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.
С января по июнь украинцы привезли 89,2 тыс. подержанных легковушек из Польши.
Это — 36,9% от общего количества импортируемых в течение этого периода автомобилей из стран Евросоюза. Особенно активно машины оттуда увозили с апреля, с момента принятия так называемой нулевой растаможки.
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При этом доля автомобилей из Польши выросла незначительно: с 35% в январе до 37,5% в июне. Однако количественно машин из Польши везли почти в шесть раз больше: 5,7 тысяч в январе против 34,2 тысяч в июне. Впрочем, этот рост был пропорциональный — согласно общим рекордным показателям импорта благодаря возможности оформления без таможенных платежей.

Сколько стоят машины из Польши

Абсолютное большинство подержанных автомобилей из Польши (91,5%) стоило менее 5 тысяч долларов. Наибольшим спросом пользовались легковушки по цене от $1 до $2 тысяч — таких было 36,7% или же 32,7 тысячи количественно. Средняя цена автомобиля из Польши в первом полугодии 2022 года составила $2 565.
Топ-15 подержанных авто из Польши и их цены
eauto.org.ua
Учитывая, что растаможка была нулевая, то есть таможенные платежи отсутствовали и цена в договоре купли-продажи ни на что не влияла, можно предположить, что количество занижений стоимости авто было минимальным.

Какие модели авто привозили из Польши

Первенство в топе автомобилей из Польши получил абсолютный лидер продаж на украинском авторынке, Volkswagen Passat — их экспортировали 6,4 тысячи. Средняя стоимость такой модели в Польше составила $2059.
Второе место занял еще один Volkswagen — Golf, средней стоимостью $1585. Таких из Польши привезли 4,9 тысячи. Тройку замыкает Skoda Octavia: 3,9 тыс. шт., средняя стоимость — $2 111.
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В целом, рейтинг подержанных автомобилей из Польши не содержит никаких неожиданностей, полностью соответствует сегодняшней картине рынка и соответствует современным тенденциям импорта.
Топ-15 подержанных авто из Польши и их цены
eauto.org.ua

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По материалам:
Finance.ua
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