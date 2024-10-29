ТОП-10 вакансий: зарплата от 43 000 грн и бесплатные билеты в кино — Finance.ua

ТОП-10 вакансий: зарплата от 43 000 грн и бесплатные билеты в кино Сегодня 17:33 — Личные финансы

ТОП-10 вакансий: зарплата от 43 000 грн и бесплатные билеты в кино

Work.ua собрал для подборки вакансий для тех, кто любит смотреть фильмы и читать книги.

Одесса

Заралата — 38 000 — 43 000 грн

Вакансия для профессионального и мотивированного директора кинотеатра с опытом работы на руководящей должности от 2-х лет. Предстоит планировать и организовывать работу кинотеатра для достижения поставленных целей и показателей, координировать работу персонала, взаимодействовать с внешними поставщиками услуг, разрабатывать и внедрять маркетинговые стратегии для привлечения аудитории.

Компания предлагает конкурентную заработную плату, оплачиваемые отпуска, больничные и командировки.

Житомир

В обязанности специалиста входит: контроль билетов на входе в кинозалы, проверка кинозалов во время киносеанса, приготовление и продажа попкорна, кофе и другой продукции в баре, продажа билетов на киносеансы.

Среди бенефитов: очень удобный почасовой график работы, возможность карьерного роста, служебные билеты в кино для будущего сотрудника и его друзей.

Львов

Если вы позитивны, дружелюбны и неконфликтны — как Джоуи из сериала «Друзья» — это вакансия для вас! Что нужно будет делать? Организовывать запуск киносеансов, создавать плей-листы, получать и загружать фильмокопии, обслуживать кинопроекторы, чтобы все работало как швейцарские часы.

Компания предлагает стабильную зарплату, рабочие смены по удобному графику, который не дает устать, бесплатные билеты в кино и такси домой после 23:00.

Киев

Зарплата 15 000 — 20 000 грн

Эта работа заинтересует людей, желающих быть частью удивительного мира кино. Ведь открыта вакансия администратора киношколы, который будет общаться со студентами и помогать им ориентироваться во времени и пространстве киношколы, готовить локации к ивенту, вести документооборот, заботиться о преподавателях и гостевых лекторах, работать в координации с project-менеджером.

Киев

Будущий сотрудник будет монтировать развлекательные проекты, кулинарные шоу, тизеры сериалов и фильмов. В портрете идеального кандидата есть креативность, скорость монтажа и нестандартные подходы, базовые знания по работе со звуком и цветокоррекцией. Также нужно владеть программами Adobe Premiere, After Effects, Photoshop.

Киев

В компанию приглашают специалиста, который будет обеспечивать развитие проектов и сопровождать рабочие процессы в компании. От кандидата ожидают опыт работы в маркетинге: владение инструментами вебаналитики, знание принципов медиапланирования, умение составлять отчетность и проводить опросы и их анализ.

Работодатель гарантирует безбарьерность во всех процессах компании, которая открыта к ветеранам и ветеранкам и поддерживает их на пути возвращения к гражданской работе, заботу о вашем ментальном и физическом здоровье, медицинское страхование и т. д.

Киев

Медиасервис, создающий продукты и сервисы для поточного мультимедиа на основе ОТТ-технологий, ищет специалиста с минимальным опытом работы в HR. Основные обязанности: помогать в адаптации сотрудников и вовлекаться в такие процессы как онбординг и оффбординг, проводить регулярные встречи 1-to-1 с сотрудниками, быть ментором и оказывать всестороннюю поддержку сотрудникам.

Megogo предлагает ряд бенефитов: бесплатные уроки английского языка, занятия по плаванию и уроки настольного тенниса, корпоративного психолога и т. д.

Тернополь

Здесь ищут работника, чьи обязанности будут: продажа билетов и товаров киномаркета, соблюдение кассовой дисциплины, консультация гостей по репертуару кинотеатра. Работодатель предлагает корпоративное обучение и профессиональный рост, а также ежемесячные приглашения в кино.

Если вы скорее книголюб, чем киноман — вот привлекательные вакансии от книжных магазинов, издательств и типографий.

Киев

Зарплата 25 000 — 30 000 грн, возможны премии.

Столичное издательство «Вихола» ищет бухгалтера с высшим образованием и опытом работы от 2-х лет. Опыт в сфере издательской деятельности станет преимуществом. Объем ответственности: полное ведение ООО в общей системе, расчеты с поставщиками и покупателями, ведение кадрового учета и т. д.

Киев

Ищут специалиста, который разбирается в адаптации лицензионных макетов и обложек, разработке и верстке собственных книг издательства, создании и подборе шрифтов и т. д. Важно профессиональное владение Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat, QuarkXPress и опыт работы с мальописями. Среди преимуществ вакансии — работа с мировыми брендами, например LEGO, Minecraft, Fortnite, Warner Brosers.

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