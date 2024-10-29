ТОП-10 вакансий: зарплата от 43 000 грн и бесплатные билеты в кино — Finance.ua
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ТОП-10 вакансий: зарплата от 43 000 грн и бесплатные билеты в кино

Личные финансы
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ТОП-10 вакансий: зарплата от 43 000 грн и бесплатные билеты в кино
ТОП-10 вакансий: зарплата от 43 000 грн и бесплатные билеты в кино
Work.ua собрал для подборки вакансий для тех, кто любит смотреть фильмы и читать книги.

1. Директор кинотеатра в сети «Синема Сити»

Одесса
Заралата — 38 000 — 43 000 грн
Вакансия для профессионального и мотивированного директора кинотеатра с опытом работы на руководящей должности от 2-х лет. Предстоит планировать и организовывать работу кинотеатра для достижения поставленных целей и показателей, координировать работу персонала, взаимодействовать с внешними поставщиками услуг, разрабатывать и внедрять маркетинговые стратегии для привлечения аудитории.
Компания предлагает конкурентную заработную плату, оплачиваемые отпуска, больничные и командировки.

2. Специалист по обслуживанию клиентов в сети кинотеатров Multiplex

Житомир
В обязанности специалиста входит: контроль билетов на входе в кинозалы, проверка кинозалов во время киносеанса, приготовление и продажа попкорна, кофе и другой продукции в баре, продажа билетов на киносеансы.
Среди бенефитов: очень удобный почасовой график работы, возможность карьерного роста, служебные билеты в кино для будущего сотрудника и его друзей.

3. Киномеханик в сеть кинотеатров «Планета Кино»

Львов
Если вы позитивны, дружелюбны и неконфликтны — как Джоуи из сериала «Друзья» — это вакансия для вас! Что нужно будет делать? Организовывать запуск киносеансов, создавать плей-листы, получать и загружать фильмокопии, обслуживать кинопроекторы, чтобы все работало как швейцарские часы.
Компания предлагает стабильную зарплату, рабочие смены по удобному графику, который не дает устать, бесплатные билеты в кино и такси домой после 23:00.

4. Администратор в киношколу Ukrainian Film School

Киев
Зарплата 15 000 — 20 000 грн
Эта работа заинтересует людей, желающих быть частью удивительного мира кино. Ведь открыта вакансия администратора киношколы, который будет общаться со студентами и помогать им ориентироваться во времени и пространстве киношколы, готовить локации к ивенту, вести документооборот, заботиться о преподавателях и гостевых лекторах, работать в координации с project-менеджером.

5. Режиссер монтажа в Film.ua Group

Киев
Будущий сотрудник будет монтировать развлекательные проекты, кулинарные шоу, тизеры сериалов и фильмов. В портрете идеального кандидата есть креативность, скорость монтажа и нестандартные подходы, базовые знания по работе со звуком и цветокоррекцией. Также нужно владеть программами Adobe Premiere, After Effects, Photoshop.

6. Digital-маркетолог в «Киевстар ТВ»

Киев
В компанию приглашают специалиста, который будет обеспечивать развитие проектов и сопровождать рабочие процессы в компании. От кандидата ожидают опыт работы в маркетинге: владение инструментами вебаналитики, знание принципов медиапланирования, умение составлять отчетность и проводить опросы и их анализ.
Работодатель гарантирует безбарьерность во всех процессах компании, которая открыта к ветеранам и ветеранкам и поддерживает их на пути возвращения к гражданской работе, заботу о вашем ментальном и физическом здоровье, медицинское страхование и т. д.

7. Junior HR manager в Megogo

Киев
Медиасервис, создающий продукты и сервисы для поточного мультимедиа на основе ОТТ-технологий, ищет специалиста с минимальным опытом работы в HR. Основные обязанности: помогать в адаптации сотрудников и вовлекаться в такие процессы как онбординг и оффбординг, проводить регулярные встречи 1-to-1 с сотрудниками, быть ментором и оказывать всестороннюю поддержку сотрудникам.
Megogo предлагает ряд бенефитов: бесплатные уроки английского языка, занятия по плаванию и уроки настольного тенниса, корпоративного психолога и т. д.
Еще компания ищет копирайтера, менеджера по продаже рекламы, личного помощника руководителя, интернет-маркетолога и т. д.

8. Кассир в кинотеатр «Злата»

Тернополь
Здесь ищут работника, чьи обязанности будут: продажа билетов и товаров киномаркета, соблюдение кассовой дисциплины, консультация гостей по репертуару кинотеатра. Работодатель предлагает корпоративное обучение и профессиональный рост, а также ежемесячные приглашения в кино.
Если вы скорее книголюб, чем киноман — вот привлекательные вакансии от книжных магазинов, издательств и типографий.

9. Главный бухгалтер в издательство «Вихола»

Киев
Зарплата 25 000 — 30 000 грн, возможны премии.
Столичное издательство «Вихола» ищет бухгалтера с высшим образованием и опытом работы от 2-х лет. Опыт в сфере издательской деятельности станет преимуществом. Объем ответственности: полное ведение ООО в общей системе, расчеты с поставщиками и покупателями, ведение кадрового учета и т. д.

10. Дизайнер-верстальщик в издательство «Артбукс»

Киев
Ищут специалиста, который разбирается в адаптации лицензионных макетов и обложек, разработке и верстке собственных книг издательства, создании и подборе шрифтов и т. д. Важно профессиональное владение Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat, QuarkXPress и опыт работы с мальописями. Среди преимуществ вакансии — работа с мировыми брендами, например LEGO, Minecraft, Fortnite, Warner Brosers.
Дополнительные деньги могут быть на вашем счету уже сегодня. Кредиты онлайн. Много предложений, можно сравнить условия. Каталог на Finance.ua.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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