ТОП-10 самых прибыльных банков по гривневым и долларовым депозитам (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 самых прибыльных банков по гривневым и долларовым депозитам (инфографика)
В конце октября Нацбанк опубликовал результаты опроса о банковском фондировании. Согласно ему, в третьем квартале клиентских денег в банках стало больше — преимущественно за счет привлечения средств от населения и корпораций.
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В четвертом квартале банки ожидают увеличения клиентских средств, причем в основном от населения. Они считают, что стоимость таких обязательств, то есть доходность депозитов, будет расти. В то же время средние сроки привлечения средств будут сокращаться
Активнее повышать ставки по гривневым депозитам призвал банкиров новый глава НБУ Андрей Пышный.
Срочность фондирования, согласно опросу, сократилась также и в валюте, однако в меньшей степени по сравнению с предыдущими периодами. При этом доля обязательств банков в валюте возросла.
Эта тенденция усилится в ближайшее время. Так как новые виды валютных депозитов, введенные НБУ, пользуются спросом у населения и способны влиять на общую статистику.
Какие банки и как меняли ставки
- Идея Банк увеличил ставки на вклады в гривне на 3 месяца на 4,5 п.п. и на 6 мес. — на 5,75 п.п. Теперь на этих видах вкладов здесь можно заработать 15% годовых.
- А-Банк прибавил по 3 п.п. к ставкам сразу по трем видам гривневых вкладов: на 3, 6 и 12 мес. По этим вкладам проценты увеличены в соответствии с 13%, 13,75% и 14% годовых.
- ПУМБ повысил ставки на все виды вкладов, кроме бессрочных. На 1 п.п. увеличены проценты на гривневые депозиты на 3 мес. (до 13% годовых), на 2 п.п. — на 9 мес. (до 15% годовых), по 2,5 п.п. добавлены к ставкам на 6 и 12 мес. По этим видам депозитов заработки теперь достигли 14% и 16% годовых соответственно.
- МТБ Банк также повышал ставки по всем видам срочных вкладов. По 1 п.п. банк прибавил к ставкам на гривневые депозиты сроком на 6 и 9 мес. (доходность возросла до 13% и 13,5% годовых соответственно), 0,5 п.п. прибавил к вкладам на 3 мес. (доходность возросла до 12% годовых), на 0,2 п.п. возросла доходность годовых вкладов (13,7% годовых.
- Пивденный увеличил проценты по гривневым вкладам на 3 месяца (на 1 п.п. — до 12% годовых) и 6 мес. (на 0,5 п.п. — до 13,5% годовых).
Единственный банк, кто на этот раз снизил ставки, — Таскомбанк. В частности, банк снизил проценты на депозиты в гривне на 3 и 6 мес. — на 1 и 0,5 п.п. соответственно. В настоящее время ставки по этим вкладам составляют 13% и 15,5% годовых. Банк также «порезал» ставки в долларе и евро ..
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