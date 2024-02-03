ТОП-10 самых гостеприимных городов и мест в мире в 2024 — Finance.ua
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ТОП-10 самых гостеприимных городов и мест в мире в 2024

Мир
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ТОП-10 самых гостеприимных городов и мест в мире в 2024
ТОП-10 самых гостеприимных городов и мест в мире в 2024, www.booking.com
Сервис бронирования Booking определил самые радушные места на Земле. Эксперты назвали лауреатов ежегодной премии Traveler Review Awards, отобранных по отзывам на платформе.
В рейтинге собрали самые гостеприимные места для путешественников: от очаровательных прибрежных городков до альпийских курортов и даже сельских жемчужин пустыни — все эти места непременно вызовут желание путешествовать на следующий год.
В итоге составители рейтинга пришли к выводу, что больше всего рады видеть туристов в бразильском городе Арраял-д'Ажуда и в шотландском регионе Пертшир.

Самые гостеприимные города на Земле в 2024 году

  1. Арраял д’Ажуда, Бразилия.
  2. Эрмуполис, Греция.
  3. Виана-ду-Каштелу, Португалия.
  4. Дейлсфорд, Австралия.
  5. Гриндельвальд, Швейцария.
  6. Моав, США.
  7. Юзес, Франция.
  8. Масатлан, Мексика.
  9. Джайсалмер, Индия.
  10. Фудзикавагучико, Япония.
Интересно, что именно Италия получила рекордное количество лауреатов в рейтинге этого года — 181 012. За ней следуют Испания (125 611) и Франция (124 361).
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Самые гостеприимные регионы на Земле в 2024 году:

  1. Пертшир, Великобритания.
  2. Пенху, Тайвань.
  3. Бояка, Колумбия.
  4. Трентино — Альто-Адидже, Италия.
  5. Лос-Лагос, Чили.
  6. Эронго, Намибия.
  7. Отаго, Новая Зеландия.
  8. Лапландия, Финляндия.
  9. Астурия, Испания.
  10. Фрисландия, Нидерланды.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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