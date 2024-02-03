ТОП-10 самых гостеприимных городов и мест в мире в 2024 — Finance.ua

ТОП-10 самых гостеприимных городов и мест в мире в 2024
Сервис бронирования Booking определил самые радушные места на Земле. Эксперты назвали лауреатов ежегодной премии Traveler Review Awards, отобранных по отзывам на платформе.
В рейтинге собрали самые гостеприимные места для путешественников: от очаровательных прибрежных городков до альпийских курортов и даже сельских жемчужин пустыни — все эти места непременно вызовут желание путешествовать на следующий год.
В итоге составители рейтинга пришли к выводу, что больше всего рады видеть туристов в бразильском городе Арраял-д'Ажуда и в шотландском регионе Пертшир.
Самые гостеприимные города на Земле в 2024 году
- Арраял д’Ажуда, Бразилия.
- Эрмуполис, Греция.
- Виана-ду-Каштелу, Португалия.
- Дейлсфорд, Австралия.
- Гриндельвальд, Швейцария.
- Моав, США.
- Юзес, Франция.
- Масатлан, Мексика.
- Джайсалмер, Индия.
- Фудзикавагучико, Япония.
Интересно, что именно Италия получила рекордное количество лауреатов в рейтинге этого года — 181 012. За ней следуют Испания (125 611) и Франция (124 361).
Самые гостеприимные регионы на Земле в 2024 году:
- Пертшир, Великобритания.
- Пенху, Тайвань.
- Бояка, Колумбия.
- Трентино — Альто-Адидже, Италия.
- Лос-Лагос, Чили.
- Эронго, Намибия.
- Отаго, Новая Зеландия.
- Лапландия, Финляндия.
- Астурия, Испания.
- Фрисландия, Нидерланды.
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