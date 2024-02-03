ТОП-10 самых гостеприимных городов и мест в мире в 2024 — Finance.ua

ТОП-10 самых гостеприимных городов и мест в мире в 2024 Сегодня 17:03 — Мир

ТОП-10 самых гостеприимных городов и мест в мире в 2024, www.booking.com



Сервис бронирования Booking определил самые радушные места на Земле. Эксперты назвали лауреатов ежегодной премии Traveler Review Awards, отобранных по отзывам на платформе.

В рейтинге собрали самые гостеприимные места для путешественников: от очаровательных прибрежных городков до альпийских курортов и даже сельских жемчужин пустыни — все эти места непременно вызовут желание путешествовать на следующий год.

В итоге составители рейтинга пришли к выводу, что больше всего рады видеть туристов в бразильском городе Арраял-д'Ажуда и в шотландском регионе Пертшир.

Самые гостеприимные города на Земле в 2024 году

Арраял д’Ажуда, Бразилия. Эрмуполис, Греция. Виана-ду-Каштелу, Португалия. Дейлсфорд, Австралия. Гриндельвальд, Швейцария. Моав, США. Юзес, Франция. Масатлан, Мексика. Джайсалмер, Индия. Фудзикавагучико, Япония.

Интересно, что именно Италия получила рекордное количество лауреатов в рейтинге этого года — 181 012. За ней следуют Испания (125 611) и Франция (124 361).

Читайте также Какие страны в Европе самые счастливые: индекс Евростата

Самые гостеприимные регионы на Земле в 2024 году:

Пертшир, Великобритания. Пенху, Тайвань. Бояка, Колумбия. Трентино — Альто-Адидже, Италия. Лос-Лагос, Чили. Эронго, Намибия. Отаго, Новая Зеландия. Лапландия, Финляндия. Астурия, Испания. Фрисландия, Нидерланды.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.