Топ-10 автомобилей, которые за год больше всего потеряли в стоимости — Finance.ua

Топ-10 автомобилей, которые за год больше всего потеряли в стоимости 25.04.2025, 00:42 — Технологии&Авто

Топ-10 автомобилей, которые за год больше всего потеряли в стоимости

В мире, где цена на новые авто ежегодно растет, покупатели все чаще обращают внимание на вторичный рынок. Однако не все подержанные автомобили одинаково держат стоимость. Аналитики iSeeCars составили рейтинг моделей, наиболее подешевевших в течение последних 12 месяцев — и результаты могут удивить.

Абсолютным лидером в списке оказалась Tesla: ее модели потеряли в среднем -10,1% рыночной стоимости. Несмотря на инновационность бренда, электромобили Tesla остаются очень волатильными с точки зрения перепродажной цены, что создает риски для долгосрочного владения.

На втором месте — Chrysler с потерей -8,9%, а замыкает тройку Maserati, которая потеряла -8,6%. Оба бренда показывают, что даже премиальные эмблемы не гарантируют стабильности стоимости после первого года эксплуатации.

В целом же рейтинг выглядит так:

Tesla (-10,1%) Chrysler (-8,9%) Maserati (-8,6%) Genesis (-6,5%) Dodge (-4,7%) Buick (-4,6%) Chevrolet (-3,9%) Nissan (-1,5%) Audi (-1,1%) Volvo (-0,9%).

Отметим, что данные касаются средних значений по всем моделям каждого бренда, и на отдельные модификации могут влиять локальные тренды, пробег, год выпуска или изменения в предпочтениях покупателей.

Для покупателей, ищущих выгодное предложение на вторичном рынке, этот список является ориентиром — автомобили с максимальным падением цены могут оказаться наиболее привлекательными в соотношении «цена/комплектация».

Ampercar По материалам:

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