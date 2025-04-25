Топ-10 автомобилей, которые за год больше всего потеряли в стоимости — Finance.ua

Топ-10 автомобилей, которые за год больше всего потеряли в стоимости
В мире, где цена на новые авто ежегодно растет, покупатели все чаще обращают внимание на вторичный рынок. Однако не все подержанные автомобили одинаково держат стоимость. Аналитики iSeeCars составили рейтинг моделей, наиболее подешевевших в течение последних 12 месяцев — и результаты могут удивить.
Абсолютным лидером в списке оказалась Tesla: ее модели потеряли в среднем -10,1% рыночной стоимости. Несмотря на инновационность бренда, электромобили Tesla остаются очень волатильными с точки зрения перепродажной цены, что создает риски для долгосрочного владения.
На втором месте — Chrysler с потерей -8,9%, а замыкает тройку Maserati, которая потеряла -8,6%. Оба бренда показывают, что даже премиальные эмблемы не гарантируют стабильности стоимости после первого года эксплуатации.
В целом же рейтинг выглядит так:
- Tesla (-10,1%)
- Chrysler (-8,9%)
- Maserati (-8,6%)
- Genesis (-6,5%)
- Dodge (-4,7%)
- Buick (-4,6%)
- Chevrolet (-3,9%)
- Nissan (-1,5%)
- Audi (-1,1%)
- Volvo (-0,9%).
Отметим, что данные касаются средних значений по всем моделям каждого бренда, и на отдельные модификации могут влиять локальные тренды, пробег, год выпуска или изменения в предпочтениях покупателей.
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Для покупателей, ищущих выгодное предложение на вторичном рынке, этот список является ориентиром — автомобили с максимальным падением цены могут оказаться наиболее привлекательными в соотношении «цена/комплектация».
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