Топ-10 автомобилей, которые за год больше всего потеряли в стоимости — Finance.ua

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Топ-10 автомобилей, которые за год больше всего потеряли в стоимости

Технологии&Авто
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Топ-10 автомобилей, которые за год больше всего потеряли в стоимости
Топ-10 автомобилей, которые за год больше всего потеряли в стоимости
В мире, где цена на новые авто ежегодно растет, покупатели все чаще обращают внимание на вторичный рынок. Однако не все подержанные автомобили одинаково держат стоимость. Аналитики iSeeCars составили рейтинг моделей, наиболее подешевевших в течение последних 12 месяцев — и результаты могут удивить.
Топ-10 автомобилей, которые за год больше всего потеряли в стоимости
Абсолютным лидером в списке оказалась Tesla: ее модели потеряли в среднем -10,1% рыночной стоимости. Несмотря на инновационность бренда, электромобили Tesla остаются очень волатильными с точки зрения перепродажной цены, что создает риски для долгосрочного владения.
На втором месте — Chrysler с потерей -8,9%, а замыкает тройку Maserati, которая потеряла -8,6%. Оба бренда показывают, что даже премиальные эмблемы не гарантируют стабильности стоимости после первого года эксплуатации.
В целом же рейтинг выглядит так:
  1. Tesla (-10,1%)
  2. Chrysler (-8,9%)
  3. Maserati (-8,6%)
  4. Genesis (-6,5%)
  5. Dodge (-4,7%)
  6. Buick (-4,6%)
  7. Chevrolet (-3,9%)
  8. Nissan (-1,5%)
  9. Audi (-1,1%)
  10. Volvo (-0,9%).
Отметим, что данные касаются средних значений по всем моделям каждого бренда, и на отдельные модификации могут влиять локальные тренды, пробег, год выпуска или изменения в предпочтениях покупателей.

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Для покупателей, ищущих выгодное предложение на вторичном рынке, этот список является ориентиром — автомобили с максимальным падением цены могут оказаться наиболее привлекательными в соотношении «цена/комплектация».
По материалам:
Ampercar
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