Толстосумы из россии пытаются продать недвижимость на Манхэттене, — FT

Сегодня 14:21 — Фондовый рынок

Российские богачи в течение нескольких последних дней активизировались на рынке недвижимости Нью-Йорка (США) и пытаются продать свои элитные дома на Манхэттене. Предполагается, что из-за опасений по поводу возможных санкций.

Об этом сообщает Financial Times

По данным FT, некоторые состоятельные россияне стали все чаще обращаться к брокерам по поводу продаж дорогой недвижимости на Манхэттене. Большинство из них пытаются сделать это через проверенных брокеров, а не через публичные продажи, чтобы свести огласку к минимуму.

Однако не пользуются услугами брокеров. На днях особняк соучредителя Альфа-банка Алексея Кузьмичева (фигурирует в списке санкций) в Верхнем Ист-Сайде был выставлен на продажу за 41 млн долларов, что на 1 млн меньше, чем тот заплатил в 2016 году.

«Все они говорят только о продаже», — отметила одна из ведущих брокеров Долли Ленц.

По ее словам, сегодня есть большой вопрос, на каких условиях могут быть проведены такие сделки. При этом она подчеркивает, что уже завалена запросами от покупателей, надеющихся получить российские активы подешевле.

Большинство русских богачей на Манхэттене далеки от олигархов и вряд ли на них когда-нибудь распространят санкции. По мнению директора по исследованиям брокерской компании Serhant Гаррета Дердериана, россияне, желающие продать недвижимость, представляют собой «очень небольшую группу людей» по сравнению с той группой россиян, кто все еще ищет недвижимость в США.

«Глобальные рынки, такие как Нью-Йорк и Майами, стали излюбленным местом для богатых. На данный момент в Нью-Йорке не проводится распродажа принадлежащей россиянам недвижимости», — добавил он.

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