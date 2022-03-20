У роосиян есть активы на Багамах на 3 миллиарда долларов — Центральный Банк — Finance.ua
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У роосиян есть активы на Багамах на 3 миллиарда долларов — Центральный Банк

Сегодня 10:16Мир
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В финансовых учреждениях Багамских островов есть активы на сумму около 3 миллиардов долларов, владельцы которых связаны с россией, сообщил центральный банк карибской страны.
Об этом сообщает Reuters.
Подробности. Центральный банк обнаружил в финансовых учреждениях Багамских островов, имеющих лицензию на обслуживание иностранных клиентов, 420 миллионов долларов на депозитах и 2,5 миллиарда долларов в депозитарных или трастовых активах «с конечными бенефициарными собственниками из России или связанными с ней».
«Эти цифры касаются только международного банковского и трастового сектора, которые обслуживают клиентов за пределами страны, и не включают какие-либо российские активы, которые могут храниться в банках Багамских островов, которые обслуживают местное население», — сообщает центральный банк.
При этом не сообщается, какая часть этих активов принадлежит россиянам, находящимся под санкциями. До этого Багамские острова приказали прекратить все операции с российскими организациями, попавшими под санкции западных стран.
Багамские острова решительно осудили вторжение россии в Украину, но, похоже, остаются в противоречии по поводу того, насколько агрессивно она может участвовать в санкциях, не причиняя вреда своей относительно небольшой экономике.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНН
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