«Типичная политика МВФ не сработает»: в Минфине рассказали о трудностях с получением новой программы — Finance.ua

«Типичная политика МВФ не сработает»: в Минфине рассказали о трудностях с получением новой программы Сегодня 16:14 — Казна и Политика

«Типичная политика МВФ не сработает»: в Минфине рассказали о трудностях с получением новой программы

Украина рассчитывает получить новую программу с Международным валютным фондом (МВФ), поскольку нуждается в этих средствах. Однако типичная политика МВФ сейчас не сработает.

Об этом в интервью Forbes Украина заявил министр финансов Сергей Марченко.

Ожидается, что в 2023 году Украина продолжит воевать и будет зависеть от внешней помощи, а 50% будут идти на оборону.

«Традиционных решений для таких ситуаций нет. Типичная политика МВФ не сработает для Украины», — говорит Марченко.

Читайте также В Минфине пояснили, что является самым важным в проекте государственного бюджета на 2023 год

Он пояснил, что для получения новой программы с МВФ следует решить непростые задачи. В частности, создать условия, обеспечивающие позитивное развитие экономики.

«Если мы говорим, что в этом году есть дефицит бюджета 30% ВВП, а в следующем — 20% ВВП, то программа должна быть направлена на то, чтобы этот дефицит был сокращен до 3%, как у нас было до войны. В условиях полномасштабной войны это сделать очень трудно», — говорит министр.

При этом «партнером номер один» он называет США, обещающие $1,5 млрд ежемесячно. Далее — ЕС и макрофинансовая помощь. Следующие — средства МВФ и в меньшей степени Всемирного банка.

«Мы рассчитываем, что Украина получит новую программу МВФ, мы над этим активно работаем и надеемся, что наши аргументы будут приняты. Решения — по фонду, но наши ожидания общеизвестны: программа очень необходима», — добавил Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.