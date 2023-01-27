Tesla отчиталась об удерживании биткоинов и оценила их стоимость — Finance.ua

Tesla отчиталась об удерживании биткоинов и оценила их стоимость
В четвертом квартале 2022 года производитель электромобилей Tesla продолжил удерживать на балансе биткоины.
Их стоимость по состоянию на 31 декабря компания оценила в $184 млн, согласно отчету.
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В предварительной отчетности Tesla сообщала, что удерживает первую криптовалюту на $218 млн. Однако в течение четвертого квартала цена биткоина проседала до $17 000.
В июле 2022 года компания раскрыла информацию о конвертации около 75% собственных резервов в первой криптовалюте в наличные деньги на $936 млн.
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