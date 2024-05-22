Теперь путешествующие в ЕС украинцы будут пользоваться национальными тарифами мобильной связи — Finance.ua

Теперь путешествующие в ЕС украинцы будут пользоваться национальными тарифами мобильной связи Сегодня 11:58 — Личные финансы

Теперь путешествующие в ЕС украинцы будут пользоваться национальными тарифами мобильной связи

Верховная Рада приняла в целом закон об имплементации норм европейского законодательства по вопросам роуминга.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Что предусматривается

без дополнительных платежей в течение четырех месяцев, а европейцы — в Украине. Проект № 10 265 предусматривает, что украинцы смогут пользоваться связью в странах ЕС

Закон направлен на постепенную интеграцию в Единый цифровой рынок ЕС, а именно — получение Украиной режима внутреннего рынка с ЕС в части услуг роумига путем присоединения к единой роуминговой зоне ЕС «Роуминг как дома» (Roam-Like-AtHomе/RLAH).

Закон также гармонизирует национальное законодательство в сфере электронных коммуникаций с законодательством Европейского Союза.

Напомним, соглашение между 22 европейскими и семью украинскими операторами было впервые подписано в апреле 2022 года. Договор предусматривает взаимное снижение тарифов в роуминге. Также Еврокомиссия призвала всех операторов присоединиться к соглашению. Обновленный список подписантов опубликован по ссылке.

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