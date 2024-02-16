Техномиллиардеры построят в Калифорнии город без местного правительства — Finance.ua

Техномиллиардеры построят в Калифорнии город без местного правительства 16.02.2024, 01:09 — Мир

Техномиллиардеры построят в Калифорнии город без местного правительства, Фото: speka.media

Технологические миллиардеры намерены построить возле Сан-Франциско новый город под рабочим названием Калифорния Форевер, в котором не будет местного самоуправления.

Об этом пишет Gizmodo.

Вместо этого застройщики планируют сохранить новый городской центр как неинкорпорированную территорию и оставить управление правительства округа Солано, который уже контролирует регион. Руководитель отдела планирования проекта California Forever Габриэль Меткалф рассказал, что в пределах города не будет никаких местных властей, которые регулировали бы деятельность в его пределах.

По плану город будет иметь тесные отношения с округом по предоставлению полицейских, пожарных и других коммунальных услуг. Также они будут совестно работать над проектами экономического развития.

Фото: speka. media

Случай из Калифорния Форевер не беспрецедентный, ведь по всей территории США существует множество неинкорпорированных территорий. Большинство из них небольшие и бедные общины, однако есть ряд мегаполисов, которые полагаются на правительство округа в вопросах регулирования.

Однако остаются вопросы о том, как этот проект будет функционировать. В частности, есть опасения, что округ может не справиться с регулированием всего процесса развития города.

Также непонятно, как будут распределяться ресурсы Солано по мере роста общины. Особенно это касается вопроса полиции и пожарных.

Меткалф также отметил, что жители нового города и округа не будут иметь права голоса относительно новой общины. По его мнению, единственный демократический контроль — это сами условия инициативы на следующие 40 лет, которую должны утвердить на референдуме в ноябре 2024 года.

Фото: speka. media

Он также подчеркнул, что после голосования будет заключено соглашение между наблюдательным советом округа и застройщиком. Этот договор будет добровольным и стороны смогут согласовать в нем все, что они сочтут нужным.

California Forever — это американская корпорация, предложившая одноименный проект построения города на севере Калифорнии. Его планируют построить на востоке округа Солано в районе залива Сан-Франциско.

Согласно представленным планам в начале 2024 года властям округа, город займет площадь 18,6 тыс. акров (75 км 2 ) и рассчитан на 50 тыс. жителей. Девелоперы пообещали создать 15 тыс. рабочих мест, отремонтировать ближайшие шоссе, выделить не менее 4 тыс. акров (16 тыс. м 2 ) на парки и использовать чистые источники энергии.

Главными инвесторами проекта выступили миллиардеры Кремниевой долины.

Speka По материалам:

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