Техномиллиардеры построят в Калифорнии город без местного правительства — Finance.ua
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Техномиллиардеры построят в Калифорнии город без местного правительства

Мир
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Техномиллиардеры построят в Калифорнии город без местного правительства
Техномиллиардеры построят в Калифорнии город без местного правительства, Фото: speka.media
Технологические миллиардеры намерены построить возле Сан-Франциско новый город под рабочим названием Калифорния Форевер, в котором не будет местного самоуправления.
Об этом пишет Gizmodo.
Вместо этого застройщики планируют сохранить новый городской центр как неинкорпорированную территорию и оставить управление правительства округа Солано, который уже контролирует регион. Руководитель отдела планирования проекта California Forever Габриэль Меткалф рассказал, что в пределах города не будет никаких местных властей, которые регулировали бы деятельность в его пределах.
По плану город будет иметь тесные отношения с округом по предоставлению полицейских, пожарных и других коммунальных услуг. Также они будут совестно работать над проектами экономического развития.
Фото: speka. media
Фото: speka. media
Случай из Калифорния Форевер не беспрецедентный, ведь по всей территории США существует множество неинкорпорированных территорий. Большинство из них небольшие и бедные общины, однако есть ряд мегаполисов, которые полагаются на правительство округа в вопросах регулирования.
Однако остаются вопросы о том, как этот проект будет функционировать. В частности, есть опасения, что округ может не справиться с регулированием всего процесса развития города.
Также непонятно, как будут распределяться ресурсы Солано по мере роста общины. Особенно это касается вопроса полиции и пожарных.
Меткалф также отметил, что жители нового города и округа не будут иметь права голоса относительно новой общины. По его мнению, единственный демократический контроль — это сами условия инициативы на следующие 40 лет, которую должны утвердить на референдуме в ноябре 2024 года.
Фото: speka. media
Фото: speka. media
Он также подчеркнул, что после голосования будет заключено соглашение между наблюдательным советом округа и застройщиком. Этот договор будет добровольным и стороны смогут согласовать в нем все, что они сочтут нужным.
California Forever — это американская корпорация, предложившая одноименный проект построения города на севере Калифорнии. Его планируют построить на востоке округа Солано в районе залива Сан-Франциско.
Согласно представленным планам в начале 2024 года властям округа, город займет площадь 18,6 тыс. акров (75 км2) и рассчитан на 50 тыс. жителей. Девелоперы пообещали создать 15 тыс. рабочих мест, отремонтировать ближайшие шоссе, выделить не менее 4 тыс. акров (16 тыс. м2) на парки и использовать чистые источники энергии.
Главными инвесторами проекта выступили миллиардеры Кремниевой долины.
По материалам:
Speka
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