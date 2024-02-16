Техномиллиардеры построят в Калифорнии город без местного правительства — Finance.ua

Техномиллиардеры построят в Калифорнии город без местного правительства
Технологические миллиардеры намерены построить возле Сан-Франциско новый город под рабочим названием Калифорния Форевер, в котором не будет местного самоуправления.
Об этом пишет Gizmodo.
Вместо этого застройщики планируют сохранить новый городской центр как неинкорпорированную территорию и оставить управление правительства округа Солано, который уже контролирует регион. Руководитель отдела планирования проекта California Forever Габриэль Меткалф рассказал, что в пределах города не будет никаких местных властей, которые регулировали бы деятельность в его пределах.
По плану город будет иметь тесные отношения с округом по предоставлению полицейских, пожарных и других коммунальных услуг. Также они будут совестно работать над проектами экономического развития.
Случай из Калифорния Форевер не беспрецедентный, ведь по всей территории США существует множество неинкорпорированных территорий. Большинство из них небольшие и бедные общины, однако есть ряд мегаполисов, которые полагаются на правительство округа в вопросах регулирования.
Однако остаются вопросы о том, как этот проект будет функционировать. В частности, есть опасения, что округ может не справиться с регулированием всего процесса развития города.
Также непонятно, как будут распределяться ресурсы Солано по мере роста общины. Особенно это касается вопроса полиции и пожарных.
Меткалф также отметил, что жители нового города и округа не будут иметь права голоса относительно новой общины. По его мнению, единственный демократический контроль — это сами условия инициативы на следующие 40 лет, которую должны утвердить на референдуме в ноябре 2024 года.
Он также подчеркнул, что после голосования будет заключено соглашение между наблюдательным советом округа и застройщиком. Этот договор будет добровольным и стороны смогут согласовать в нем все, что они сочтут нужным.
California Forever — это американская корпорация, предложившая одноименный проект построения города на севере Калифорнии. Его планируют построить на востоке округа Солано в районе залива Сан-Франциско.
Согласно представленным планам в начале 2024 года властям округа, город займет площадь 18,6 тыс. акров (75 км2) и рассчитан на 50 тыс. жителей. Девелоперы пообещали создать 15 тыс. рабочих мест, отремонтировать ближайшие шоссе, выделить не менее 4 тыс. акров (16 тыс. м2) на парки и использовать чистые источники энергии.
Главными инвесторами проекта выступили миллиардеры Кремниевой долины.
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