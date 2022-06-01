Тайвань выделит $6 млн на восстановление украинских городов — Finance.ua

Тайвань выделит $6 млн на восстановление украинских городов

Сегодня 19:42 — Казна и Политика

Тайвань выделит $6 млн на восстановление украинских городов

Тайвань пожертвует 6 миллионов долларов пяти украинским городам, пострадавшим от российского вторжения.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Тайваня.

Отмечается, что во время телефонного разговора с мэром Харькова Игорем Тереховым министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву сообщил, что предоставит Харькову помощь в размере $2 млн и еще по $500 тыс. Чернигову, Николаеву, Сумам и Запорожью.

«Народ Тайваня сочувствует и поддерживает народ Украины, поскольку мы уже давно столкнулись с угрозами со стороны Китая. Мы надеемся, что наша помощь в восстановлении разрушенной гражданской инфраструктуры смягчит влияние войны на украинский народ», — сказал Ву.

Игорь Терехов выразил благодарность и сказал, что с нетерпением ждет приглашения Ву в Харьков после войны.

Отметим, что у Тайваня нет официальных дипломатических отношений с Украиной. Ранее Министерство иностранных дел Тайваня сообщило, что завершило перевозку Украине 582 тонн помощи.

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