Тайвань выделит $6 млн на восстановление украинских городов — Finance.ua
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Тайвань выделит $6 млн на восстановление украинских городов

Сегодня 19:42Казна и Политика
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Тайвань выделит $6 млн на восстановление украинских городовТайвань выделит $6 млн на восстановление украинских городов
Тайвань пожертвует 6 миллионов долларов пяти украинским городам, пострадавшим от российского вторжения.
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Тайваня.
Отмечается, что во время телефонного разговора с мэром Харькова Игорем Тереховым министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву сообщил, что предоставит Харькову помощь в размере $2 млн и еще по $500 тыс. Чернигову, Николаеву, Сумам и Запорожью.
«Народ Тайваня сочувствует и поддерживает народ Украины, поскольку мы уже давно столкнулись с угрозами со стороны Китая. Мы надеемся, что наша помощь в восстановлении разрушенной гражданской инфраструктуры смягчит влияние войны на украинский народ», — сказал Ву.
Игорь Терехов выразил благодарность и сказал, что с нетерпением ждет приглашения Ву в Харьков после войны.
Отметим, что у Тайваня нет официальных дипломатических отношений с Украиной. Ранее Министерство иностранных дел Тайваня сообщило, что завершило перевозку Украине 582 тонн помощи.
По материалам: Шо там
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