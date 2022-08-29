SWIFT и энергетика: в Эстонии озвучили предложения по новым санкциям против рф — Finance.ua

SWIFT и энергетика: в Эстонии озвучили предложения по новым санкциям против рф Сегодня 17:21 — Казна и Политика

SWIFT и энергетика: в Эстонии озвучили предложения по новым санкциям против рф

Страны Балтии предлагают включить в восьмой пакет санкций против россии новые ограничения в отношении международной системы денежных переводов SWIFT, а также торговые и энергетические ограничения.

Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью немецкому изданию Die Welt, отвечая на вопрос, когда можно ожидать нового пакета санкций в ответ на полномасштабную войну рф против Украины.

Он уточнил, что соответствующие предложения уже внесены в Еврокомиссию. Страны Балтии хотят скорейшего утверждения нового санкционного пакета.

«Мы уже представили Еврокомиссии конкретные предложения по этому поводу. Речь идет об энергетике, торговле, дополнительных ограничениях в системе SWIFT, а также о включении в санкционный список еще большего количества людей и учреждений. Предыдущие санкции действуют, но их недостаточно. До зимы нужно еще поднять цену для рф, чтобы эта война поскорее закончилась», — подчеркнул Рейнсалу.

Министр добавил, что сейчас нельзя идти ни на какие уступки, даже если Европа переживает энергетический кризис.

Он также высказался в поддержку введения визовых ограничений для россиян, желающих путешествовать в Евросоюз. По словам министра, несмотря на войну в Украине, граждане рф получают миллионы шенгенских виз.

«Мы против геноцида. Но именно это россияне сейчас осуществляют в Украине. На этом фоне морально неприемлем тот факт, что для граждан страны-агрессора нет ограничений на въезд, что они могут продолжать отдыхать у нас, проводить шопинг или обходить санкции...» Мы должны послать сигнал, что не только российские солдаты, но и российское общество несут ответственность", — объяснил Рейнсалу.

Глава МИД Эстонии добавил, что в этом вопросе, кроме морального, существует и аргумент безопасности. Министр отметил, что на фоне войны страны Европы могут стать объектами для шпионажа и саботажа со стороны граждан рф. Так что визовый запрет поможет этого избежать.

Кроме того, Рейнсалу напомнил о необходимости поставлять Украине больше оружия, намекая, в частности, и на Германию.

«Мы должны быть быстрыми сейчас, мы не можем ждать... Мы все еще делаем слишком мало. Мы не можем останавливаться на достигнутом, отправив несколько танков. Война стоит дорого. Но ведь украинцы идут на настоящие жертвы. Мы должны поддерживать их в их борьбе». Это наша моральная обязанность. Потому что мы могли сделать больше для сдерживания «российского зверя». Украинцы — самая смелая нация в мире. Но без нашей помощи им не выжить", — заявил министр.

На заявление Урмаса Рейнсалу по поводу нового пакета санкций отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он напомнил, что добить экономику рф сможет газовое эмбарго.

«Страны Балтии предложили Еврокомиссии внести в 8-й пакет санкций против рф новые меры по торговле и энергетике, новые ограничения по SWIFT... Газовое эмбарго — это то, чем можно добить российскую экономику», — подчеркнул Ермак.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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