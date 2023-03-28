Существуют ли ограничения в случае уплаты ЕСВ электронными деньгами — Finance.ua

Существуют ли ограничения в случае уплаты ЕСВ электронными деньгами
1 апреля 2023 года вступит в силу Закон Украины от 12.01.2023 № 2888-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о платежных услугах».
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГНС в Днепропетровской области.
Законом № 2888 введены изменения в НКУ и другие законодательные акты, в частности в части учета электронных кошельков и счетов, открытых налогоплательщикам небанковскими поставщиками платежных услуг, уплаты налогов электронными деньгами и использования других платежных операций, введенных Законом Украины от 30.01520. IX «О платежных услугах».
Так, не допускается принятие электронных денег на единый счет.
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Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование уплачивается с открытого в банке, у небанковского поставщика платежных услуг, или на единый счет. Плательщики (физические лица — предприниматели и физические лица, обеспечивающие себя работой самостоятельно), не имеющие счета, открытого в банке, у небанковского поставщик платежных услуг, или не использующих единый счет, уплачивают единый взнос путем внесения наличных через банки, небанковских плательщиков услуг или отделение связи (п. 35.2 НКУ, ч. 7 ст. 9 Закона Украины от 08.07.2010 № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями).
Подробнее о платежных услугах в Информационном письме ГНС Украины № 2/2023: Закон Украины от 12.01.2023 № 2888-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о платежных услугах».
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