Сумма вкладов физлиц в банках Украины за октябрь выросла на 10,1 млрд грн — Finance.ua

Сумма вкладов физлиц в банках Украины за октябрь выросла на 10,1 млрд грн Сегодня 15:48 — Кредит&Депозит

Сумма вкладов физлиц в банках Украины за октябрь выросла на 10,1 млрд грн

По состоянию на 1 ноября 2022 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 970,3 млрд грн, что на 10,1 млрд грн больше, чем было на 1 октября этого года. Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало ноября 2022:

вклады в национальной валюте — 598,3 млрд грн;

вклады в иностранной валюте — 372,0 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 ноября 2022 года составила 2,9%, а сумма их вкладов составила 101,4 млрд грн (10,5% от общей суммы вкладов (вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 года).

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Напомним, что с 13 апреля 2022 года, в день вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках-участниках Фонда распространяются 100% гарантии. После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

Кроме того, в ФГВФЛ напомнили, что на 1 ноября 2022 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 67 банков.

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